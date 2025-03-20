Захарова сообщила о планах российского посола Дарчиева на днях направиться в США
Российский посол Александр Дарчиев планирует направиться в США в «эти дни». Об этом 20 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться, так как был туда назначен послом РФ», — заявила она.
6 марта Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева. Он также стал постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.
28 февраля США выдали агреман на назначение Дарчиева новым послом РФ в Вашингтоне. В МИД РФ сообщили, что ноту передали в ходе переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Стамбуле 27 февраля. Уточнялось, что отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.