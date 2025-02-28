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Налаживая отношения: Александр Дарчиев станет послом России в США

Американская сторона передала официальную ноту с агреманом 28 февраля
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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США выдали агреман на назначение новым послом РФ в Вашингтоне директора североатлантического департамента МИД РФ Александра Дарчиева. Об этом 28 февраля сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Подробнее о биографии дипломата и об отношениях России и США — в материале «Известий».

МИД сообщил о выдаче США агремана на назначение нового посла РФ

США выдали агреман (предварительное согласие) на назначение новым послом России в Вашингтоне директора североатлантического департамента МИД РФ Александра Дарчиева. Об этом 28 февраля сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

«Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение <…> Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в США», — говорится в публикации на сайте.

Нота была передана в ходе переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран, они состоялись 27 февраля. Отмечается, что отъезд Александра Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Фото: ТАСС/Даниил Студнев

Как уже отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, агреман свидетельствует о последовательности американской стороны в выполнении эр-риядских договоренностей, а также о возвращении к нормальному функционированию дипломатических представительств между Москвой и Вашингтоном.

«<...> И это важная часть в налаживании диалога. «Дипломатическая война», развернутая Обамой в 2014 году, заканчивается», — сказал Слуцкий.

Кроме того, он назвал Дарчиева настоящим профессионалом и крайне опытным дипломатом.

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Александр Дарчиев: что известно о новом после России в США

Новый чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев родился в 1960 году. В 1983-м окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Имеет степень кандидата исторических наук.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Дипломатией Александр Дарчиев занимается с 1992 года. До настоящего времени занимал ряд должностей, в том числе:

— заместитель директора департамента Северной Америки (2003–2005 годы);

— советник-посланник посольства Российской Федерации в США (2005–2010 годы);

— посол РФ в Канаде (2014–2021 годы);

— директор департамента Северной Америки (2010–2014 и 2021–2025 годы).

В 2025 году возглавил департамент Северной Атлантики МИД РФ (Великобритания, Ирландия, Канада, США).

С 2016 года Александр Дарчиев имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В 2019 году был награжден орденом Дружбы, а в 2022-м — Почета. Владеет английским и французским языками.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В интервью «Интерфаксу» в марте 2022 года Дарчиев призвал вспомнить о «хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну», — мирном сосуществовании с Западом, несмотря на «разделяющие нас ценности и идеалы». В том же году в интервью ТАСС Дарчиев перечислил условия для начала переговоров с Украиной и Западом. По его словам, речь идет о прекращении поставок оружия Киеву, выводе с украинской территории западных военных, наемников и инструкторов, а также признании определенных Россией «реалий на земле».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на профессионализм нового посла в Вашингтоне и сообщил, что его кандидатура получила одобрение от США. «Американцы, кстати, <...> сказали, что они приветствуют назначение профессионала, который большую часть своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — рассказал министр.

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В свою очередь, замглавы российского дипведомства Сергей Рябков в беседе с ТАСС отметил, что перед Дарчиевым в новой должности стоит задача по нормализации двусторонних отношений. «Речь идет об очень известном дипломате, очень опытном. То есть никаких, на мой взгляд, сомнений в том, что он там будет проводить работу, которая высокопрофессиональна и направлена на хотя бы относительную нормализацию двусторонних отношений, не может быть в том числе и у принимающей стороны — у Вашингтона», — подчеркнул он.

Кто ранее был послом России в США

Предыдущим послом РФ в США был Анатолий Антонов. Он занимал эту должность с 2017 по 2024 год. 10 октября прошлого года на сайте официального опубликования правовых актов появился указ об отставке Антонова. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. С тех пор эта должность оставалась вакантной. Американским послом в Москве с 2023 года является Линн Трейси.

Антонов

Экс-посол РФ в США Анатолий Антонов

Фото: AP/TASS/Patrick Semansky

В МИДе подчеркивали, что «на период работы Антонова пришелся «основной шквал разрушительных действий американской администрации в сфере двусторонних отношений, которые затем трансформировались в гибридную агрессию против нашей страны». Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своем аккаунте в соцсети Х отметил, что Антонов был одним из немногих дипломатов, стремящихся улучшить отношения между странами.

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