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История в датах: 2 июля

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Фото: Getty Images/Sean Gallup

В ночь на 2 июля 2002 года в Германии произошла катастрофа над Боденским озером — в результате ошибки диспетчерской службы в небе столкнулись грузовой «Боинг» компании DHL и пассажирский Ту-154 «Башкирских авиалиний». Погиб 71 человек, среди них 52 ребенка, находившиеся на борту Ту-154. На фото: немецкие эксперты осматривают обломки хвостовой части самолета

 

 

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Апостола был заложен военный пост, получивший название Владивосток. На фото: вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке в 2015 году

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Фото: Global Look Press

2 июля 1900 года состоялся первый полет дирижабля «Цеппелин», с этого момента в мире началась эпоха дирижаблестроения

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Фото: Getty Images/Julio Donoso

2 июля 1922 года родился Пьер Карден — французский модельер итальянского происхождения, основатель и владелец одноименной модной марки. Свою карьеру молодой Карден начинал как театральный художник и лишь позднее занялся дизайном одежды. На фото: модельер за работой во время подготовки весенне-летней коллекции 1987 года в Париже

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