История в датах: 2 июля

В ночь на 2 июля 2002 года в Германии произошла катастрофа над Боденским озером — в результате ошибки диспетчерской службы в небе столкнулись грузовой «Боинг» компании DHL и пассажирский Ту-154 «Башкирских авиалиний». Погиб 71 человек, среди них 52 ребенка, находившиеся на борту Ту-154. На фото: немецкие эксперты осматривают обломки хвостовой части самолета