Прямой эфир

История в датах: 4 июля

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Getty Images/Juan Carlos Munoz
4 июля 2007 года Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Церемонию открытия посмотрели 3 млрд зрителей, а в подготовке мероприятия участвовало более 12 тыс. человек
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org

4 июля 1865 вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Произведение британского писателя перевели на 125 языков и экранизировали несколько десятков раз. На фото: иллюстрация Джона Тенниела

На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org

4 июля 1997 года на Марс был доставлен марсоход «Соджорнер». Аппарат проработал в течение 83 сол (марсианские сутки) и преодолел дистанцию примерно в 100 м, пока не потерял связь с Землей

На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org

4 июля 1917 года родился известный испанский матадор Манолете. За свою карьеру он 11 раз был серьезно ранен, и последняя травма, полученная в 1947 году, оказалась для него фатальной

На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org

4 июля 2012 года был обнаружен бозон Хиггса. Открытие было сделано в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере. На фото: моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов

На весь экран
Фото: ТАСС/Keystone Pictures USA

4 июля 1927 года родилась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Известность ей принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952), «Собор Парижской Богоматери» (1956), «Соломон и Шеба» (1959) и «Бурное море» (1963)

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020