История в датах: 7 июля
7 июля 1983 года в СССР приехала Саманта Смит — 11-летняя американская школьница, которая в разгар холодной войны обратилась в письме к Юрию Андропову с вопросом о том, планирует ли он начинать ядерный конфликт. После этого советский лидер пригласил девочку приехать в гости в Советский Союз
7 июля 1953 года пленум ЦК КПСС признал врагом народа Лаврентия Берию, занимавшего при Сталине (с 1938 по 1946 год) пост наркома внутренних дел. 26 июня 1953 года Берия был обвинен в шпионаже в пользу иностранных государств, в декабре того же года — расстрелян
7 июля 1807 года, после поражения русской армии при Фридланде, Российская империя заключила Тильзитский мир с Наполеоном. Документ был подписан в одноименном городе, расположенном на реке Неман, по разным берегам которой стояли русские и французские войска
7 июля 2007 года, в день «трех семерок», в Лиссабоне объявили новые семь чудес света, выбранные с помощью голосования. В число победителей вошли римский Колизей, Великая Китайская стена, индийский Тадж-Махал, древний город Петра в Иордании и другие достопримечательности