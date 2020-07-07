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История в датах: 7 июля

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Фото: архив "ИЗВЕСТИЯ"

7 июля 1983 года в СССР приехала Саманта Смит — 11-летняя американская школьница, которая в разгар холодной войны обратилась в письме к Юрию Андропову с вопросом о том, планирует ли он начинать ядерный конфликт. После этого советский лидер пригласил девочку приехать в гости в Советский Союз

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Фото: РИА Новости

7 июля 1953 года пленум ЦК КПСС признал врагом народа Лаврентия Берию, занимавшего при Сталине (с 1938 по 1946 год) пост наркома внутренних дел. 26 июня 1953 года Берия был обвинен в шпионаже в пользу иностранных государств, в декабре того же года — расстрелян 

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Фото: commons.wikimedia.org

7 июля 1807 года, после поражения русской армии при Фридланде, Российская империя заключила Тильзитский мир с Наполеоном. Документ был подписан в одноименном городе, расположенном на реке Неман, по разным берегам которой стояли русские и французские войска 

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Фото: Global Look Press

7 июля 2007 года, в день «трех семерок», в Лиссабоне объявили новые семь чудес света, выбранные с помощью голосования. В число победителей вошли римский Колизей, Великая Китайская стена, индийский Тадж-Махал, древний город Петра в Иордании и другие достопримечательности 

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Фото: commons.wikimedia.org
7 июля 1887 года родился Марк Шагал — российский художник еврейского происхождения, создатель собственного стиля в живописи и один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. После революции Шагал эмигрировал во Францию, где почти постоянно проживал до своей смерти в 1985 году
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