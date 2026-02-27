АвтоВАЗ начал производство спортивных версий Lada Vesta

На автозаводе в Тольятти запущено производство автомобилей Lada Vesta Sport нового поколения. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба предприятия. Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке моделей Lada двигателем получил ряд технических обновлений, отметили на предприятии.

На АвтоВАЗе рассказали, что силовой агрегат Vesta Sport нового поколения базируется на двигателе 1,8 л EVO. Пиковая мощность увеличена до 147 л.с. за счет модернизации ряда деталей и систем. В двигателе установлены спортивные распределительные валы. Оригинальная система холодного впуска позволяет более эффективно насыщать двигатель кислородом. В контроллере двигателя применена оригинальная прошивка.

«Эти изменения позволили увеличить мощность мотора на 21%, а крутящий момент — на 8%. Все доработки выполнены с сохранением запаса прочности и соответствия экологическому стандарту «Евро-5», — отметили на предприятии.

На обновленной Vesta Sport используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент и улучшающая динамику разгона. Шасси, настроенное на управляемость, адаптировано для широкого спектра дорожных условий: клиренс составляет 158 мм. За счет настроек пружин и амортизаторов, а также расширенной колеи автомобиль приобрел повышенные характеристики устойчивости и управляемости, что было подтверждено во время доводочных испытаний, проведенных на спортивных трассах и в горных районах России, подчеркнули на АвтоВАЗе.

Фото: Кирилл Сазонов

«Lada Vesta Sport создана с учетом опыта инженерного подразделения Lada Sport, полученного в шоссейно-кольцевых гонках различных классов. В общей сложности в конструкции автомобиля применяется более 200 оригинальных деталей. Производство организовано по уникальной двухэтапной технологии: базовый кузов изготавливается на конвейере АвтоВАЗа, а окончательная сборка и установка спортивных компонентов выполняются в ателье Lada Sport, где также собираются гоночные автомобили», — отметили в пресс-службе российского автопроизводителя.

Экстерьер Vesta Sport включает аэродинамический обвес для повышения устойчивости на высокой скорости. Интерьер отделан в фирменной для спортивной линейки Lada черно-красной цветовой гамме; рулевое колесо и рычаг МКПП имеют кожаную оплетку. Установлены сиденья с развитой боковой поддержкой. В бортовой компьютер интегрированы функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции для участия в трековых заездах.

Lada Vesta Sport будет предложена в кузовах седан и универсал. Информацию о стоимости новой спортивной модели и ее комплектациях автопроизводитель обещая раскрыть ближе к началу продаж.

Накануне стало известно, что в начале марта в России стартуют продажи кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90».

