Продажи новых «Москвичей» М70 и М90 стартуют в начале марта
В начале марта начнутся продажи кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90». Об этом «Известиям» 26 февраля сообщила гендиректор московского автомобильного завода «Москвич» Елена Фролова.
Первая партия автомобилей уже едет в дилерские центры. Планируется выпустить в 2026 году не менее 10 тыс. моделей М70 и М90, отметила она.
«При этом новые и уже существующие модели «Москвич» будут выпускаться параллельно. Мы планируем начать сварку и окраску «Москвича М70» до конца этого года. Уже сейчас обе модели руссифицированы, на них установлены отечественные модули ГЛОНАСС. Определены российские поставщики комплектующих для этих машин», — рассказала Фролова в кулуарах конференции ForAuto-2026.
Цены будут объявлены ближе к началу продаж.
Глава Минпромторга Антон Алиханов 25 февраля сообщил, что в правительство внесен полный перечень локализованных автомобилей для работы в такси. Первичный перечень автомобилей Минпромторг опубликовал в начале октября 2025 года. Под соответствующие критерии попали более 20 моделей от шести российских брендов — от Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».
