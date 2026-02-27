МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд

Представители Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой четырехлетней программы помощи Украине одобрили выдачу ей очередного кредита в размере $8,1 млрд. Об этом 26 февраля сообщили в заявлении на сайте ведомства.

«Исполнительный совет МВФ одобрил [выделение] $8,1 млрд в рамках программы расширенного фонда (EFF) для Украины», — говорится в тексте.

Первая часть предоставленного финансирования в размере $1,5 млрд будет отправлена Киеву «немедленно». Предполагается, что все средства должны будут потратить на поддержание макроэкономической стабильности и восстановление страны.

МВФ в тот же день оценил нужды Украины в рамках учрежденной четырехлетней программы. Так, согласно их подсчетам, в период с 2026 по 2029 год этой стране необходимо будет привлечь внешние финансовые ресурсы в размере $136,5 млрд. По прогнозам аналитиков, в текущем году «пробел» в $52 млрд будет заполнен в том числе и за счет распределения средств по Евросоюзу (ЕС), финансирования стран «большой семерки», двусторонней поддержки.

