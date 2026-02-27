МВФ оценил нужды Украины во внешнем финансировании на четыре года вперед
Украине потребуется привлечь внешние финансовые ресурсы в размере $136,5 млрд на период с 2026 по 2029 год. Это следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ) от 26 февраля.
«Ожидается, что дефицит финансирования в размере $136,5 млрд в течение четырехлетнего периода программы будет покрыт за счет гарантированной поддержки доноров и снижения объемов задолженности», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в 2026 году пробел в $52 млрд будет заполнен за счет распределения средств по ЕС, финансирования стран «большой семерки», двусторонней поддержки, а также недавно утвержденной программы, поддерживаемой МВФ.
Из платежного графика МВФ от 13 января следует, что Украина просрочила очередной платеж по долгу. Уточнялось, что срок выплаты истек в полночь понедельника по времени Вашингтона, что соответствует 08:00 мск. Киев должен был перечислить фонду 125,74 млн специальных прав заимствования (SDR) в счет погашения части задолженности.
В ноябре прошлого года в МВФ сообщили, что Украина в 2026–2029 годах столкнется с дефицитом финансирования в размере $136,5 млрд.
