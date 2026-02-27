В многоквартирном доме в Москве произошел пожар

В Москве на улице Лавочкина, 34 произошел пожар на 21-м этаже жилого дома. Об этом 27 февраля сообщил источник «Известий».

Уточняется, что, вероятно, из-за неработающих пожарных гидрантов на месте происшествия спасатели тянули шланги на 21-й этаж. В настоящее время огонь на площади 90 кв. м ликвидирован, однако причина возгорания остается неизвестной.

Жильцы, почувствовав запах дыма, эвакуировались самостоятельно и вышли на улицы. По информации источника, в загоревшейся квартире на момент пожара находились мать и дочь. Женщину забрали сотрудники полиции, а девочку — медики.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 26 февраля сообщили о пожаре в частном доме. В результате возгорания погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет. К ликвидации возгорания привлекались 13 сотрудников МЧС России и краевой противопожарной службы и четыре единицы техники.

