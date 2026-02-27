Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

«Леопарда-вокалиста» зафиксировали камеры на вершине горы в Приморье

0
EN
Фото: Национальный парк «Земля леопарда»
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка записала редкие кадры вокализации дальневосточного леопарда, который является одним из самых редких хищников планеты. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Земля леопарда».

«Leo 257M — хозяин этой территории. Самцу около пяти лет. Добравшись до излюбленного места отдыха, хищник обозначил свое присутствие мощным ревом — сигналом для всех лесных обитателей. Немного позже пятнистый зверь оставил на месте свою запаховую метку в виде поскреба», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, такое поведение говорит о нормальной активности самца, который с помощью нескольких сигналов показывает, что имеет привилегии на данный участок земли.

Услышать такие звуки — большая редкость, подчеркнули в публикации. Запись такого явления была удачна лишь несколько раз. Материалы стало легче получить благодаря современным фотоловушкам, которые способны записывать и звук, и картинку.

Также вокализация леопардом используется в период размножения. Самцы и самки привлекают друг друга громким рычанием. Также самка может таким образом подзывать своих детенышей. Взаимодействие с помощью звуков не является единственным средством коммуникации. Животные также могут использовать визуальные и запаховые метки, уточнили в пресс-службе.

В начале 2000-х годов в дикой природе насчитывалось около 35 особей дальневосточного леопарда, и вид находился на грани исчезновения. Создание нацпарка способствовало восстановлению популяции: в настоящее время фиксируется более 120 животных. Рост численности обеспечен мерами по охране от браконьерства и пожаров, увеличением кормовой базы и экологическим просвещением населения.

ООПТом дороже: масштабные нарушения выявлены в десятках природных заповедников
Под угрозой срыва оказались программы защиты краснокнижных животных

В Хабаровском крае 9 февраля спасли тигренка, которого потом назвали Тимошей. Животное в настоящий момент находится в вольере Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края, где оно уже окрепло.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026