«Леопарда-вокалиста» зафиксировали камеры на вершине горы в Приморье

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка записала редкие кадры вокализации дальневосточного леопарда, который является одним из самых редких хищников планеты. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Земля леопарда».

«Leo 257M — хозяин этой территории. Самцу около пяти лет. Добравшись до излюбленного места отдыха, хищник обозначил свое присутствие мощным ревом — сигналом для всех лесных обитателей. Немного позже пятнистый зверь оставил на месте свою запаховую метку в виде поскреба», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, такое поведение говорит о нормальной активности самца, который с помощью нескольких сигналов показывает, что имеет привилегии на данный участок земли.

Услышать такие звуки — большая редкость, подчеркнули в публикации. Запись такого явления была удачна лишь несколько раз. Материалы стало легче получить благодаря современным фотоловушкам, которые способны записывать и звук, и картинку.

Также вокализация леопардом используется в период размножения. Самцы и самки привлекают друг друга громким рычанием. Также самка может таким образом подзывать своих детенышей. Взаимодействие с помощью звуков не является единственным средством коммуникации. Животные также могут использовать визуальные и запаховые метки, уточнили в пресс-службе.

В начале 2000-х годов в дикой природе насчитывалось около 35 особей дальневосточного леопарда, и вид находился на грани исчезновения. Создание нацпарка способствовало восстановлению популяции: в настоящее время фиксируется более 120 животных. Рост численности обеспечен мерами по охране от браконьерства и пожаров, увеличением кормовой базы и экологическим просвещением населения.

В Хабаровском крае 9 февраля спасли тигренка, которого потом назвали Тимошей. Животное в настоящий момент находится в вольере Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края, где оно уже окрепло.

