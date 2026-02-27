Стало известно о начале поисков пропавшего в Таиланде россиянина

В Бангкоке приступили к поискам пропавшего в середине февраля гражданина России Александра Марченко. Об этом 26 февраля сообщил лидер группы российских волонтеров Арсений Камышев.

«Мы разыскиваем россиянина Александра Марченко 2000 года рождения, который пропал в начале февраля из городка, где он жил на севере Таиланда, потом внезапно объявился в середине февраля в консульском отделе посольства России в Бангкоке», — приводит его слова «РИА Новости».

Камышев отметил, что Марченко пришел в посольство без документов и денег. По его словам, через два дня после появления в дипведомстве он снова пропал.

Как уточнил лидер группы волонтеров, пропавший россиянин жил в районном центре Чиангдао и являлся преподавателем в местной школе. Он добавил, что к поискам подключились живущие в Бангкоке и работающие на севере Таиланда россияне.

В полиции тайского города Паттайя 1 февраля сообщили, что россиянин Михаил Емельянов, пропавший без вести в таиландском курортном городе Паттайя в начале января, был найден мертвым.

Издание Khaosod в тот же день сообщило, что в Таиланде арестовали двух граждан России по подозрению в умышленном убийстве Емельянова. Подозреваемыми выступают 35‑летний Ярослав Демидов и 38‑летний Дмитрий Маскалев: следствие установило, что они контактировали с жертвой перед ее исчезновением и пытались скрыть следы преступления.

