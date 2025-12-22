Раб пообщаться: как россияне оказываются во фрод-центрах Мьянмы

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

Раб пообщаться: как россияне оказываются во фрод-центрах Мьянмы

Жертв заманивают в call-центры мошенников в Мьянме обещанием работы
Фото: Global Look Press/Uwe Zucchi
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Иногда мечта о работе в тропическом раю оборачивается бетонной камерой с надзирателями и монотонным криминальным трудом на гигантской скам-фабрике. Тысячи выходцев из СНГ, включая россиян и белорусов, используются организаторами телефонного мошенничества. Несколько дней назад власти Таиланда разоблачили вербовщика, участвовавшего в вывозе россиянок для работы в скам-центрах. Примерно в это же время в российском посольстве в Мьянме сообщили о похищении трех граждан России. Подробнее о проблеме — в материале «Известий».

Хедхантер или жертва

Гражданин Таджикистана, имеющий вид на жительство в России и владеющий помимо родного русским и китайским языками, был задержан властями Королевства Таиланд по подозрению в рекрутинге иностранцев для скам-центров.

решетка
Фото: Global Look Press/Giorgos Kontarinis

Задержанный отрицает свою причастность и говорит, что сам находился в неволе. Позднее корреспондентам «Известий» удалось побеседовать с подозреваемым.

— Меня в Мьянме держали, в рабстве был, только освободился. <…> Меня задержала миграционная служба и отправляет домой, — рассказал Рустам М.

Одной из жертв стала российская фотомодель, пояснил телеканалу РЕН ТВ вице-президент единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников. Девушке предложили работу в Таиланде, а затем направили в город Янгон в Мьянме, где якобы должно было пройти собеседование. По его информации, в лагере удерживают около 200 человек.

хакер
Фото: Global Look Press/Philip Dulian

16 декабря в российском посольстве в Мьянме подтвердили, что три гражданина России, предположительно, похищены и удерживаются для принудительной работы в call-центрах, занимающихся мошенничеством.

Как устроено рабство

Историй похищений в Сети хватает: жертвы современных работорговцев регулярно мелькают в сообщениях полиции, ток-шоу и соцсетях. Предложили зарплату в несколько тысяч долларов за работу с криптовалютой или в туристическом или модельном бизнесе. Оплатили перелет в Дубай (это главный логистический хаб преступников), отель. Затем варианты разнятся. Например, под предлогом тренингов направляют в Таиланд, Мьянму или Камбоджу.

таиланд
Фото: Global Look Press/Seksan Rochanametakul

А уже там лишают свободы. Один из потерпевших рассказал, что его сразу по прилете в Бангкок на микроавтобусе привезли к какой-то реке, там пересадили на лодку и привезли в неизвестном направлении. На месте уже отобрали паспорт и объявили должником. Якобы компания потратилась и эти деньги придется отрабатывать. Это типичный рассказ освобожденного узника из лагеря в приграничном с Таиландом штате Кайин в Мьянме.

Тревожный звонок: из рабства телефонных мошенников в Мьянме спасли 2 тыс. человек
Как устроен нелегальный бизнес, в который силой были втянуты россияне

Респектабельная приманка

О нескольких случаях пропажи русскоязычных в ЮВА сообщалось в СМИ еще в 2023 году. В частности, такие истории происходили в Паттайе. Людей заманивали в бары, подсыпали в напитки сильнодействующие вещества, а потом вывозили в Камбоджу или Мьянму. Дело в том, что в Таиланде довольно эффективно работает полиция, к тому же силовики королевства прекрасно взаимодействуют с российскими властями и оперативно реагируют на запросы коллег. Напомним, что летом текущего года Совет Федерации ратифицировал договор об экстрадиции между Россией и Таиландом.

полиция
Фото: Global Look Press/Chaiwat Subprasom

Поэтому оргпреступность облюбовала приграничные территории Мьянмы. Но далеко не каждый иностранец согласится поехать на заработки в эту небезопасную и бедную страну. В Таиланде сегодня уже едва ли позволят похитить человека на улице. Поэтому вовлечение происходит с помощью обманных объявлений о заработке в экзотической стране. Переговоры ведут опытные менеджеры, высылают фейковые документы компаний, зарегистрированных, к примеру, в ОАЭ или Сингапуре.

Владения тьмы

Конечный пункт, куда чаще всего попадают похищенные или обманутые соискатели, — укрепленные лагеря в зонах, подконтрольных преступным группировкам или военным формированиям Мьянмы.

— Как правило, речь идет о так называемом золотом треугольнике — территории на стыке границ Таиланда с Лаосом и Мьянмой (бывшая Бирма), — рассказал на условиях анонимности источник в правоохранительных органах. — Исторически в этих местах в акватории рек Меконг и Руак сильные позиции имели наркосиндикаты, производившие опиум и получавшие баснословную прибыль на экспорте запрещенных веществ.

проволока
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Сегодня здесь построены многоэтажные казармы с колючей проволокой, где сотни людей круглосуточно звонят по всему миру, говорит эксперт.

Криминальный продукт

О скам-фермах или фрод-центрах уже немало рассказано вызволенными узниками. За невыполнение плана работника ждут пытки, избиения, карцер. Человека могут перепродать в соседний лагерь, где долг накрутят снова.

— Похищенных заставляют заниматься интернет-мошенничеством, финансовыми махинациями, в том числе с криптовалютами, — пояснил источник в правоохранительных органах. — Полученные средства отмываются и реинвестируются в другие криминальные сферы, такие как наркоторговля и оборот оружия, создавая замкнутый и высокодоходный преступный цикл.

Город обмана: в Мьянме криминальный киберцентр взяли штурмом
Тысячи людей, в том числе россияне, освобождены из киберрабства

Быть начеку

Критически важно повышать осведомленность граждан о возможных трудностях, связанных с работой за рубежом, считает куратор направления Юго-Восточной Азии крупного туристического холдинга Екатерина Горбунова.

— Любые заманчивые «вакансии мечты» в Юго-Восточной Азии, особенно с размытыми условиями и быстрым оформлением через мессенджеры, должны вызывать крайнюю настороженность.

мьянма
Фото: Global Look Press/Myo Kyaw Soe

По ее мнению, борьба с такими трансграничными сетями невозможна без тесной координации правоохранительных органов и спецслужб стран, граждане которых пострадали от оргпреступности (как Россия), стран транзита (Таиланд) и стран размещения преступной инфраструктуры (Мьянма). Уже есть положительные примеры таких усилий — например, успешная операция по освобождению в 2025 году четырех российских граждан.

Между тем факты указывают на то, что проблема приобретает системный характер, требующий не менее системного и технологичного ответа со стороны международного сообщества.

— Необходимо усиление мониторинга и противодействия криминальной активности на открытых платформах по поиску работы и в мессенджерах, — считает эксперт.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир