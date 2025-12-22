Раб пообщаться: как россияне оказываются во фрод-центрах Мьянмы

Иногда мечта о работе в тропическом раю оборачивается бетонной камерой с надзирателями и монотонным криминальным трудом на гигантской скам-фабрике. Тысячи выходцев из СНГ, включая россиян и белорусов, используются организаторами телефонного мошенничества. Несколько дней назад власти Таиланда разоблачили вербовщика, участвовавшего в вывозе россиянок для работы в скам-центрах. Примерно в это же время в российском посольстве в Мьянме сообщили о похищении трех граждан России. Подробнее о проблеме — в материале «Известий».

Хедхантер или жертва

Гражданин Таджикистана, имеющий вид на жительство в России и владеющий помимо родного русским и китайским языками, был задержан властями Королевства Таиланд по подозрению в рекрутинге иностранцев для скам-центров.

Фото: Global Look Press/Giorgos Kontarinis

Задержанный отрицает свою причастность и говорит, что сам находился в неволе. Позднее корреспондентам «Известий» удалось побеседовать с подозреваемым.

— Меня в Мьянме держали, в рабстве был, только освободился. <…> Меня задержала миграционная служба и отправляет домой, — рассказал Рустам М.

Одной из жертв стала российская фотомодель, пояснил телеканалу РЕН ТВ вице-президент единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников . Девушке предложили работу в Таиланде, а затем направили в город Янгон в Мьянме, где якобы должно было пройти собеседование. По его информации, в лагере удерживают около 200 человек.

Фото: Global Look Press/Philip Dulian

16 декабря в российском посольстве в Мьянме подтвердили, что три гражданина России, предположительно, похищены и удерживаются для принудительной работы в call-центрах, занимающихся мошенничеством.

Как устроено рабство

Историй похищений в Сети хватает: жертвы современных работорговцев регулярно мелькают в сообщениях полиции, ток-шоу и соцсетях. Предложили зарплату в несколько тысяч долларов за работу с криптовалютой или в туристическом или модельном бизнесе. Оплатили перелет в Дубай (это главный логистический хаб преступников), отель. Затем варианты разнятся. Например, под предлогом тренингов направляют в Таиланд, Мьянму или Камбоджу.

Фото: Global Look Press/Seksan Rochanametakul

А уже там лишают свободы. Один из потерпевших рассказал, что его сразу по прилете в Бангкок на микроавтобусе привезли к какой-то реке, там пересадили на лодку и привезли в неизвестном направлении. На месте уже отобрали паспорт и объявили должником. Якобы компания потратилась и эти деньги придется отрабатывать. Это типичный рассказ освобожденного узника из лагеря в приграничном с Таиландом штате Кайин в Мьянме.

Респектабельная приманка

О нескольких случаях пропажи русскоязычных в ЮВА сообщалось в СМИ еще в 2023 году. В частности, такие истории происходили в Паттайе. Людей заманивали в бары, подсыпали в напитки сильнодействующие вещества, а потом вывозили в Камбоджу или Мьянму. Дело в том, что в Таиланде довольно эффективно работает полиция, к тому же силовики королевства прекрасно взаимодействуют с российскими властями и оперативно реагируют на запросы коллег. Напомним, что летом текущего года Совет Федерации ратифицировал договор об экстрадиции между Россией и Таиландом.

Фото: Global Look Press/Chaiwat Subprasom

Поэтому оргпреступность облюбовала приграничные территории Мьянмы. Но далеко не каждый иностранец согласится поехать на заработки в эту небезопасную и бедную страну. В Таиланде сегодня уже едва ли позволят похитить человека на улице. Поэтому вовлечение происходит с помощью обманных объявлений о заработке в экзотической стране. Переговоры ведут опытные менеджеры, высылают фейковые документы компаний, зарегистрированных, к примеру, в ОАЭ или Сингапуре.

Владения тьмы

Конечный пункт, куда чаще всего попадают похищенные или обманутые соискатели, — укрепленные лагеря в зонах, подконтрольных преступным группировкам или военным формированиям Мьянмы.

— Как правило, речь идет о так называемом золотом треугольнике — территории на стыке границ Таиланда с Лаосом и Мьянмой (бывшая Бирма), — рассказал на условиях анонимности источник в правоохранительных органах. — Исторически в этих местах в акватории рек Меконг и Руак сильные позиции имели наркосиндикаты, производившие опиум и получавшие баснословную прибыль на экспорте запрещенных веществ.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Сегодня здесь построены многоэтажные казармы с колючей проволокой, где сотни людей круглосуточно звонят по всему миру, говорит эксперт.

Криминальный продукт

О скам-фермах или фрод-центрах уже немало рассказано вызволенными узниками. За невыполнение плана работника ждут пытки, избиения, карцер. Человека могут перепродать в соседний лагерь, где долг накрутят снова.

— Похищенных заставляют заниматься интернет-мошенничеством, финансовыми махинациями, в том числе с криптовалютами, — пояснил источник в правоохранительных органах. — Полученные средства отмываются и реинвестируются в другие криминальные сферы, такие как наркоторговля и оборот оружия, создавая замкнутый и высокодоходный преступный цикл.

Быть начеку

Критически важно повышать осведомленность граждан о возможных трудностях, связанных с работой за рубежом, считает куратор направления Юго-Восточной Азии крупного туристического холдинга Екатерина Горбунова.

— Любые заманчивые «вакансии мечты» в Юго-Восточной Азии, особенно с размытыми условиями и быстрым оформлением через мессенджеры, должны вызывать крайнюю настороженность.

Фото: Global Look Press/Myo Kyaw Soe

По ее мнению, борьба с такими трансграничными сетями невозможна без тесной координации правоохранительных органов и спецслужб стран, граждане которых пострадали от оргпреступности (как Россия), стран транзита (Таиланд) и стран размещения преступной инфраструктуры (Мьянма). Уже есть положительные примеры таких усилий — например, успешная операция по освобождению в 2025 году четырех российских граждан.

Между тем факты указывают на то, что проблема приобретает системный характер, требующий не менее системного и технологичного ответа со стороны международного сообщества.

— Необходимо усиление мониторинга и противодействия криминальной активности на открытых платформах по поиску работы и в мессенджерах, — считает эксперт.