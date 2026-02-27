Реклама
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Временные ограничения на работу сняли в аэропорту Ярославля

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения на полеты самолетов. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что меры были приняты в целях безопасности.

Новые правила авиаперелетов с 1 марта 2026 года: родителей с детьми до 12 лет будут сажать рядом бесплатно
Авиакомпании обяжут быстрее выдавать воду и питание при задержках рейсов

О введении ограничений сообщалось днем ранее. По информации Росавиации, они были необходимы для обеспечения безопасности.

