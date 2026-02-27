Временные ограничения на работу сняли в аэропорту Ярославля
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения на полеты самолетов. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что меры были приняты в целях безопасности.
О введении ограничений сообщалось днем ранее. По информации Росавиации, они были необходимы для обеспечения безопасности.
