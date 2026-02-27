В ярославском аэропорту временно приостановили полеты самолетов
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты самолетов. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что меры были приняты в целях безопасности.
Ранее в этот день временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позднее они были сняты.
