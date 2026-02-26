Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили рейсы
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом 26 февраля сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Принятие этих мер, как уточнили в агентстве, было необходимо для обеспечения безопасности полетов.
В этот же день ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропорту Калуги.
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