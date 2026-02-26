Временные ограничения на взлет и посадку самолетов ввели в аэропорту Калуги
В аэрогавани Калуги ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Принятие этих мер, как уточнили в сообщении, было необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Накануне в Росавиации также сообщили о введении временных ограничений в аэропорту Калуги. Позднее они были сняты.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ