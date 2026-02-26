Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Московского региона
Все аэропорты столицы — Внуково, Шереметьево, Домодедово, а также подмосковный Жуковский начали работу в прежнем режиме после снятия ограничений. Об этом 26 февраля сообщает Росавиация.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ограничения вводились для того, чтобы обеспечить безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский вводились ранее 26 февраля. Тогда же сообщалось о временных ограничениях на взлет и посадку самолетов в аэропорту Калуги.
