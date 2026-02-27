Комитет палаты представителей конгресса США по надзору должен вызвать на допрос по делу финансиста Джеффри Эпштейна американского лидера Дональда Трампа. Об этом 26 февраля сообщила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«Если этот комитет серьезно настроен выяснить правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на заявления для прессы. <…> Он (комитет. — Ред.) разобрался бы в сообщениях о том, что министерство юстиции утаило результаты допросов ФБР, в которых жертва обвиняет президента Трампа в чудовищных преступлениях», — сказала она в ходе выступления в комитете.

Клинтон 26 февраля заявила, что не располагала информацией о преступлениях Эпштейна и никогда не посещала принадлежащие ему объекты. В письменных показаниях, опубликованных ею в X, она подчеркнула, что не встречалась с Эпштейном.

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, уличил Клинтон во лжи после ее заявления об отсутствии связей с Эпштейном.

