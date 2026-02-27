Хиллари Клинтон призвала конгресс вызвать Трампа на допрос по делу Эпштейна
Комитет палаты представителей конгресса США по надзору должен вызвать на допрос по делу финансиста Джеффри Эпштейна американского лидера Дональда Трампа. Об этом 26 февраля сообщила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.
«Если этот комитет серьезно настроен выяснить правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на заявления для прессы. <…> Он (комитет. — Ред.) разобрался бы в сообщениях о том, что министерство юстиции утаило результаты допросов ФБР, в которых жертва обвиняет президента Трампа в чудовищных преступлениях», — сказала она в ходе выступления в комитете.
Клинтон 26 февраля заявила, что не располагала информацией о преступлениях Эпштейна и никогда не посещала принадлежащие ему объекты. В письменных показаниях, опубликованных ею в X, она подчеркнула, что не встречалась с Эпштейном.
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, уличил Клинтон во лжи после ее заявления об отсутствии связей с Эпштейном.
