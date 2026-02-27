Дмитриев указал на ложь Хиллари Клинтон в вопросе о связях с Эпштейном
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 26 февраля прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон об отсутствии связей с американским финансистом и миллиардером Джеффри Эпштейном и уличил ее во лжи.
Дмитриев опубликовал в X (ранее Twitter) фотографию, на которой бывший американский госсекретарь под присягой заявляет о том, что не встречалась с Эпштейном, а также показал письмо из файлов американского финансиста, в котором говорится об организации миллиардером тайной встречи с семьей банкиров Ротшильдов.
Клинтон 26 февраля заявила, что не располагала информацией о преступлениях Эпштейна и никогда не посещала принадлежащие ему объекты. В письменных показаниях, опубликованных ею в X, она подчеркнула, что не встречалась с Эпштейном.
