Клинтон заявила о незнании ее мужем о преступлениях Эпштейна во время их общения
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон 26 февраля заявила, что ее муж, бывший президент США Билл Клинтон не знал о преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна во время их общения.
«Я уверена в этом. Хронология связей моего мужа с Эпштейном закончилась за несколько лет до того, как стало известно о преступной деятельности последнего», — сказала она в ходе выступления в комитете палаты представителей по надзору.
Клинтон добавила, что многие люди, контактировавшие с финансистом до признания им вины, не имели информации о его преступной деятельности.
Клинтон 26 февраля заявила, что не располагала информацией о преступлениях Эпштейна и никогда не посещала принадлежащие ему объекты. В письменных показаниях, опубликованных ею в X, она подчеркнула, что не встречалась с Эпштейном.
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, уличил Клинтон во лжи после ее заявления об отсутствии связей с Эпштейном.
