Суд в Москве вынес приговор облившему краской фасад ГИМ вандалу

Тверской районный суд Москвы приговорил мужчину, вылившего краску на фасад здания Государственного исторического музея (ГИМ) на Красной площади и оказавшего неповиновение полиции, к двум годам и двум месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 20 тыс. рублей. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года два месяца со штрафом в размере 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что мужчина был обвинен в повреждении объекта культурного наследия и вандализме.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции 11 октября сообщили, что Тверской районный суд Москвы привлек испортившего фасад ГИМ мужчину к административной ответственности. Уточнялось, что правонарушитель облил стену музея краской, а затем повредил ее молотком. На заседании он объяснил, что таким образом выражал личную неприязнь к сотрудникам Федеральной службы охраны России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ