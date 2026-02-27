В Венгрии сообщили об отправке вертолетов на границу с Украиной
Венгрия удвоила количество вертолетов на границе с Украиной в целях защиты энергетических объектов. Об этом 26 февраля заявил глава венгерского минобороны Криштоф Салай-Бобровницки.
По его словам, данные вертолеты предназначены для перехвата воздушных целей, залетающих на территорию Венгрии, с которыми не могут справиться средства противовоздушной обороны.
«Цель этих мер — предотвратить и при необходимости отразить провокационные и другие воздушные или наземные атаки на энергетическую инфраструктуру Венгрии и тем самым обеспечить безопасность абсолютно необходимых, основополагающих средств венгерской экономики и транспорта», — приводит слова министра обороны агентство MTI.
Кроме того, он отметил, что венгерская армия получила также большое количество средств радиоэлектронной борьбы.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 25 февраля сообщил, что Венгрия примет дополнительные меры для защиты критической инфраструктуры от дальнейших возможных действий со стороны Украины. По словам главы венгерского правительства, вблизи ключевых энергообъектов будут размещены военнослужащие и техника.
