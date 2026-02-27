Реклама
В Венгрии сообщили об отправке вертолетов на границу с Украиной

Минобороны Венгрии: количество вертолетов на границе с Украиной было удвоено
Фото: Global Look Press/Marton Monus
перейти на страницу
Венгрия удвоила количество вертолетов на границе с Украиной в целях защиты энергетических объектов. Об этом 26 февраля заявил глава венгерского минобороны Криштоф Салай-Бобровницки.

По его словам, данные вертолеты предназначены для перехвата воздушных целей, залетающих на территорию Венгрии, с которыми не могут справиться средства противовоздушной обороны.

«Цель этих мер — предотвратить и при необходимости отразить провокационные и другие воздушные или наземные атаки на энергетическую инфраструктуру Венгрии и тем самым обеспечить безопасность абсолютно необходимых, основополагающих средств венгерской экономики и транспорта», — приводит слова министра обороны агентство MTI.

Кроме того, он отметил, что венгерская армия получила также большое количество средств радиоэлектронной борьбы.

Надувной этап: чем опасны новые схемы интеграции Украины в ЕС
Идея частичного доступа для Киева к единому рынку ЕС уже вызывает споры

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 25 февраля сообщил, что Венгрия примет дополнительные меры для защиты критической инфраструктуры от дальнейших возможных действий со стороны Украины. По словам главы венгерского правительства, вблизи ключевых энергообъектов будут размещены военнослужащие и техника.

