Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Российские виноделы впервые получили высшую награду на конкурсе Terravino

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские виноделы получили высшую награду международного дегустационного конкурса Terravino в Израиле, обладателем Grand Champion International стало премиальное игристое вино от дома Абрау-Дюрсо Brut d'Or Riesling урожая 2022 года. Об этом свидетельствует список победителей, опубликованный на сайте конкурса.

Всего вина от российских производителей получили 11 наград в категории Double Gold, а также 19 золотых и 11 серебряных медалей.

«Портвейн белый Крымский» урожая 2014 года, производимый виноградо-винодельческим комбинатом «Массандра», стал победителем в номинации Best of Category 102. Этот же напиток и вино «Мадера Массандра» 2018 года победили в номинации Double Gold Medal.

Кроме того, напитки «Портвейн красный Ливандия» 2021 года и Saperavi 2022 года «Массандры» стали лучшими в номинации Gold Medal.

Также «Портвейн белый Крымский» урожая 2014 года от компании «Инкерман» завоевал номинацию Gold Medal. Кроме того, портвейн «Севастополь» 1994 года урожая от того же производителя завоевал номинацию Silver Medal.

Вкус родноверия: как российское вино меняет ресторанные карты страны
Доля отечественных вин в заведениях общепита уже превысила 15%

Вино «Инкерман» «Портвейн белый Крымский» урожая 2014 года 16 февраля получило Гран-золото на дегустационном конкурсе Prodexpo International Wine Competition & Guide. Вино по типу является тихим, а его крепость составляет 17%. Для производства напитка использовался урожай винограда 2014 года, выращенного в Севастополе.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026