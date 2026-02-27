Российские виноделы впервые получили высшую награду на конкурсе Terravino

Российские виноделы получили высшую награду международного дегустационного конкурса Terravino в Израиле, обладателем Grand Champion International стало премиальное игристое вино от дома Абрау-Дюрсо Brut d'Or Riesling урожая 2022 года. Об этом свидетельствует список победителей, опубликованный на сайте конкурса.

Всего вина от российских производителей получили 11 наград в категории Double Gold, а также 19 золотых и 11 серебряных медалей.

«Портвейн белый Крымский» урожая 2014 года, производимый виноградо-винодельческим комбинатом «Массандра», стал победителем в номинации Best of Category 102. Этот же напиток и вино «Мадера Массандра» 2018 года победили в номинации Double Gold Medal.

Кроме того, напитки «Портвейн красный Ливандия» 2021 года и Saperavi 2022 года «Массандры» стали лучшими в номинации Gold Medal.

Также «Портвейн белый Крымский» урожая 2014 года от компании «Инкерман» завоевал номинацию Gold Medal. Кроме того, портвейн «Севастополь» 1994 года урожая от того же производителя завоевал номинацию Silver Medal.

Вино «Инкерман» «Портвейн белый Крымский» урожая 2014 года 16 февраля получило Гран-золото на дегустационном конкурсе Prodexpo International Wine Competition & Guide. Вино по типу является тихим, а его крепость составляет 17%. Для производства напитка использовался урожай винограда 2014 года, выращенного в Севастополе.

