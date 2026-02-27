Реклама
Российская разработка упростит работу дронов без спутникового сигнала

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В России создали новый комплекс автономной навигации для беспилотников, который позволяет дронам летать даже при полном отсутствии спутникового сигнала. Система изначально разрабатывалась для легких аппаратов, поэтому может работать на простых и недорогих бортовых компьютерах без заметного увеличения расхода энергии. Это позволяет сохранить время полета на уровне беспилотных авиационных систем (БАС), использующих спутниковую навигацию, рассказали разработчики.

Армия нового времени: как СВО трансформировала Вооруженные силы России
Создание войск беспилотных систем, новых военных округов и ядерных подводных дронов — подводим итоги масштабной перестройки ВС РФ к 2026 году

Положение беспилотника определяется с помощью датчиков движения и бортовой камеры. Система анализирует изображение с камеры и сопоставляет его с картами местности либо отслеживает перемещение аппарата по изменениям картинки. Такой подход позволяет дрону ориентироваться даже там, где нет сигнала спутниковой навигации.

По словам ведущего разработчика проекта Сергея Перекатова, вероятность потери навигации составляет около 0,2–0,3%. Сейчас систему тестируют на опытных образцах беспилотников. В дальнейшем разработчики рассчитывают вывести решение на зарубежные рынки, в том числе в страны Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Проект реализуется при поддержке Фонда НТИ в рамках нацпроекта по развитию беспилотной авиации. Средства направлены на создание новых технологий, комплектующих и подготовку их к серийному производству.

«Вероятность срыва навигации составляет порядка 0,2–0,3%. Сейчас решение проходит этап интеграции в пилотные партии беспилотников. В дальнейшем мы рассчитываем вывести комплекс на зарубежные рынки, в том числе в страны Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии», — отметил Сергей Перекатов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пункт при быте: новый комплекс упростит работу легких дронов без спутникового сигнала

