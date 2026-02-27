Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал убежище, в котором, по его словам, находился в течение двух лет. Об этом 26 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Если Зеленский демонстрирует старый бункер, то, значит, ему подготовили новый, где-то глубже, дальше или лучше укомплектованный, с более удобной кроваткой и тайными входами для посещения», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По мнению дипломата, показ бункера носит характер пиар-акции и призван создать образ близости президента Украины к населению страны, что, по его оценке, не соответствует действительности.

Президент Украины 24 февраля впервые показал свой бункер в Киеве. В начале специальной военной операции (СВО) он проживал там вместе с представителями Верховной рады, а также иных инстанций.

