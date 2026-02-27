Губернатор Белгородской области сообщил о массированной атаке ВСУ на регион
Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что по предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.
Минобороны РФ днем ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата над территорией РФ в течение трех часов.
