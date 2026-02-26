«Талибан» сообщил о захвате 15 пакистанских пограничных постов

Афганские военные захватили 15 погранпостов пакистанцев в результате боевого столкновения на границе. Об этом 26 февраля сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида.

«Представитель талибов подтвердил, что 15 пакистанских постов были захвачены силами талибов», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Муджахид подчеркнул, что в результате операции погибло большое количество пакистанских солдат, а некоторые из них были захвачены живыми.

Представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» 26 февраля сообщил афганскому телеканалу TOLO News, что на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Уточняется, что бой завязался между пограничными подразделениями двух стран в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда.

Официальный представитель премьер-министра Пакистана Мушарраф Заиди позднее в этот же день опроверг гибель и захват в плен своих солдат в результате столкновения на границе с Афганистаном. Он отметил, что по состоянию на 23:40 по местному времени (21:40 мск) повреждений или захвата пакистанских пограничных постов зафиксировано не было.

