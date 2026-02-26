Водитель внедорожника ожидает суда за гибель пассажира грузовика ДТП в Приморье

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела по факту гибели пассажира среднетоннажного грузовика, в который врезался внедорожник. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла на 612-м км федеральной трассы А-370 «Уссури» в Михайловском районе региона. По данным следствия, 36-летний житель Находки, управляя Toyota Land Cruiser Prado, выехал на встречку в месте, где это запрещено, и врезался в грузовик Mitsubishi Canter, который в этот момент разворачивался.

В результате столкновения пассажир грузовика получил различные травмы, от которых скончался в больнице. Также в ДТП серьезно пострадала пассажирка внедорожника.

Автомобилиста обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Как уточняет ИА PrimaMedia, также родственники погибшего подали иск на сумму 2 млн рублей о возмещении морального вреда.

Согласно УК РФ, максимальная санкция указанной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

