Очередной этап реконструкции набережной Тухачевского стартовал в Омске

В Омске стартовал очередной этап реконструкции набережной Тухачевского. Работы в этом году пройдут на отрезке от улицы Таубе до улицы Фрунзе, сообщает ИА OmskMedia со ссылкой на источник.

Сейчас работы проводятся на участке возле Омской крепости, недалеко от смотровой площадки у Тобольских ворот. Территорию уже огородили, на объект вышла спецтехника.

По данным информагентства, также ограждения появились на участке от улицы Фрунзе до Кемеровской улицы. Проект реконструкции этого отрезка ранее одобрил областной градостроительный совет.

Кроме того, на этапе согласования находится концепция обновления участка от Иртышских ворот до улицы Ивана Алексеева.

