Незаконную свалку ликвидировали в одном районов Красноярска

На территории Октябрьского района Красноярска ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Речь идет об участке на улице Можайского в районе дома 4. Всего с территории вывезли 20 кубометров мусора.

Летом 2026 года на месте свалки планируют обустроить парковку. Кроме того, будет расширен проезд к мусорным контейнерам возле домов 6 и 10.

В декабре сообщалось, что в Красноярске потратят 12,9 млн рублей на ликвидацию свалок в Центральном районе в 2026 году. В планах вывезти 7,3 тыс. кубометров, или 730 «КамАЗов» мусора

