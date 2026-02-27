Московское «Динамо» обыграло СКА и вышло в плей-офф КХЛ
Московский хоккейный клуб (ХК) «Динамо» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно вышел в плей-офф турнира. Встреча состоялась 26 февраля и завершилась со счетом 4:1.
В составе победившей команды отличились Ансель Галимов, Джордан Уил, Кирилл Адамчук и Артем Сергеев. Среди игроков петербургского клуба забить удалось Никите Дишковскому.
Таким образом московский хоккейный клуб набрал 70 очков и стал шестым в турнирной таблице Западной конференции, отправив на седьмую строчку СКА.
Петербургский хоккейный клуб СКА 24 февраля обыграл «Адмирал» из Владивостока в матче чемпионата КХЛ и тем самым вышел в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 3:0.
