Количество отравлений алкоголем сократилось в Тульской области
В 2025 году в Тульской области зарегистрировано 166 случаев отравления алкоголем. За год число отравлений сократилось на 24%.
Региональное управление Роспотребнадзора всё еще оценивает ситуацию как критическую. 152 случая отравления завершились смертью потерпевших, пишет ТСН24.
В 90% случаев граждане отравились этиловым спиртом. Еще 6% отравлений вызваны метиловым спиртом. Также выявлены отравления тосолом, пропанолом, сивушными маслами.
По итогам декабря 2025 года в среднем на одного жителя Тульской области пришлось 8,25 л этанола. Это меньше, чем в большинстве других месяцев.
Специалисты отмечают, что даже небольшая доза метанола или технических жидкостей может стать смертельной.
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