Рецепт торга: Иран заманивает США нефтяными инвестициями

США и Иран вернулись к непрямым переговорам в Женеве в надежде снизить риск новой эскалации после недель взаимных угроз и демонстрации силы. Растущая концентрация американских войск в регионе и резкие заявления Белого дома усилили напряженность. В Белом доме обсуждаются разные сценарии возможного давления на Иран, включая вариант, при котором первый удар может нанести Израиль. Пока США устанавливают Тегерану жесткий двухнедельный дедлайн для принятия новой сделки, иранская сторона пытается перехватить инициативу, предлагая масштабные инвестиции в нефтегазовый сектор и закупку гражданской авиации. Со следующей недели в Вене начнутся технические консультаций делегаций двух стран.

США получили новые предложения Ирана

Вашингтон и Тегеран 26 февраля провели очередной раунд непрямых переговоров в Женеве, рассчитывая снизить риск новой военной эскалации на Ближнем Востоке. Переговоры, как и во время предыдущих раундов в Маскате и Женеве, прошли при посредничестве Омана и не предполагали прямого диалога между сторонами. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Иранская делегация на переговорах отправляется на место проведения переговоров с США в Женеве Фото: Iranian Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/ Handout via REUTERS

«Это были одни из самых серьезных и самых длинных переговоров. В эти несколько длинных часов мы достигли хорошего прогресса», — сказал Аракчи в прямом эфире иранского телевидения. Стороны договорились о проведении технических консультаций в Вене, начиная со 2 марта.

Выступающий посредником глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что во время переговоров были рассмотрены новые предложения иранской стороны, а также ответы и запросы американской делегации, касающиеся ядерной программы и гарантий по контролю за техническими аспектами сделки. Он также отметил открытость сторон к новым решениям.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания, Иран и США положительно отнеслись к предложениям, которые стороны изложили друг другу. К обсуждению ядерного досье присоединился также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Это может сигнализировать о том, что дискуссия уже касается технических аспектов сделки.

Глава оманского внешнеполитического ведомства также заявил, что женевский раунд завершился существенным прогрессом. При этом, по данным Axios, утренняя часть переговоров в Женеве была напряженной. Представители американской делегации выразили разочарование рядом заявлений иранской стороны, что осложнило ход дискуссии на раннем этапе.

В рамках диалога Тегеран, как утверждают источники Al-Jazeera, предложил временную заморозку обогащения урана. Этот шаг рассматривается как возможная основа для промежуточного компромисса.

При этом американская сторона настаивает на максимально жестких условиях возможного соглашения. В частности, по данным Wall Street Journal, США требуют демонтажа ключевых ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передачи всего обогащенного урана. Тегеран, в свою очередь, уже дал понять, что такие требования для него неприемлемы.

Новая встреча в Швейцарии проходит после масштабного усиления американских сил в регионе. По информации западных СМИ, США разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке, доведя военное присутствие до максимального уровня со времен операции в Ираке в 2003 году. Параллельно президент США Дональд Трамп в последние недели неоднократно заявлял о готовности применить силу против Ирана в случае провала переговоров, обвиняя Тегеран в стремлении обладать ядерным оружием и развитии ракетных программ.

Еще в январе в Белом доме допускали возможность силового сценария, подчеркивая при этом, что предпочтительным вариантом остается заключение «справедливой и равноправной» сделки, предполагающей полный отказ Ирана от создания атомной бомбы. В Тегеране эти обвинения последовательно отвергают, настаивая на мирном характере ядерной программы.

Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz

На этом фоне республика пытается повысить заинтересованность Вашингтона в компромиссе, предлагая экономические стимулы. По данным СМИ, на переговорах в Швейцарии иранская сторона затронула возможность совместных инвестиций в нефтегазовый сектор и закупки американской гражданской авиационной техники в обмен на смягчение санкций и разблокировку зарубежных активов.

Как сообщает израильское издание Israel Hayom, иранская делегация ранее предложила детальный план по допуску американского бизнеса в стратегические секторы экономики. В частности, Иран предложил Белому дому совместные проекты в нефтегазовой, горнодобывающей и авиационной промышленности. По данным источников, план описывает механизмы вхождения компаний из США в иранскую нефтянку в обмен на смягчение санкций и разблокировку зарубежных активов.

Военная эскалация на Ближнем Востоке

На фоне переговоров в американских СМИ усилились утечки о возможных военных планах. По данным Politico, в администрации США обсуждается вариант «удара по верхушке», включая гипотетическое покушение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Те же источники утверждают, что часть советников Трампа предпочла бы, чтобы первым по Ирану ударил Израиль, что, по их расчетам, упростило бы получение общественной поддержки для последующего вмешательства США. Вместе с тем наиболее вероятным сценарием в Вашингтоне считают совместную операцию двух стран.

Фото: TASS/AP/Ohad Zwigenberg

Дополнительное давление усиливает и жесткий временной коридор. В середине февраля Дональд Трамп обозначил для Тегерана дедлайн в 10–15 дней для достижения договоренностей по новому варианту ядерной сделки. Американские СМИ сообщают, что Пентагон уже доложил Белому дому о готовности вооруженных сил к возможной операции после усиления флота и авиации в регионе.

Вашингтон при этом настаивает на расширенной повестке переговоров. Цели США в них выходят за рамки только ядерной программы Тегерана. Помимо полного отказа от обогащения урана, Штаты стремятся ограничить ракетный арсенал Ирана, ослабить его поддержку региональных прокси-групп и, возможно, даже добиться смены режима в Тегеране.

Иранская сторона готова вести переговоры, но исключительно в рамках ядерной повестки, отмечает «Известиям» эксперт по международным отношениям Хади Исса Далул. Любые попытки расширить формат, затрагивая, например, ракетную программу или региональное влияние Ирана, по его словам, сделают достижение соглашения маловероятным. Далул подчеркивает, что сейчас инициатива за США, а для Тегерана главным остаются не санкционные послабления, а твердые гарантии того, что Вашингтон не выйдет из соглашения в одностороннем порядке.

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Для Штатов нынешний раунд переговоров — это прежде всего попытка исчерпать дипломатические ресурсы перед возможными силовыми действиями, считает главный редактор сайта 9-го израильского телеканала Роман Янушевский. «Белому дому важно показать, что всё сделано для мирного урегулирования. Это придаст дополнительную легитимность любым дальнейшим шагам», — отмечает он в беседе с «Известиями».

По мнению эксперта, вероятность принципиальных уступок со стороны Тегерана невелика: скорее всего, иранское руководство будет стремиться затянуть переговоры и выиграть время. Для США торговая сделка с Ираном выгодна как способ снизить напряженность без военного сценария и зафиксировать дипломатический результат, считает Роман Янушевский. Вашингтон может пойти на ограниченный компромисс, но речь, скорее всего, будет идти о точечных уступках в обмен на контролируемые шаги Тегерана, добавил эксперт.

Нынешнее обострение во многом стало следствием провала переговоров летом прошлого года. В июне 2025-го США нанесли удары по иранским ядерным объектам, после чего Тегеран ответил ракетной атакой на американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Иранские власти тогда заявили о приостановке обогащения урана, однако реальное состояние ядерной программы до сих пор остается предметом споров.

Фото: TASS/Zuma

Что касается союзников США в потенциальной военной акции против Ирана, их круг ограничен. Израиль остается ключевым партнером, активно лоббирующим удары и готовым к совместным операциям. Однако страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, заявили, что не позволят использовать свои территории или воздушное пространство для атак на Иран, стремясь избежать вовлечения в конфликт. Европейские союзники, включая Великобританию, также дистанцируются.

В случае отсутствия военной операции наращивание сил вокруг Ирана может продолжаться месяцами, но это крайне затратно. По оценке бывшего главного финансового контролера Пентагона Элейн Маккаскер, дополнительные военные возможности, переброшенные США в регион с конца декабря, уже обошлись примерно в $350–370 млн.