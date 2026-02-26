Реклама
В Госдуме напомнили о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей

Бессараб: после введения реестра 15-20% должников выплатили алименты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что после введения реестра должников по алиментам 15–20% нарушителей выплатили денежные средства.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 26 февраля, парламентарий отметила, что раньше злостные неплательщики алиментов могли уклоняться от выплат, часто меняя работу, однако сейчас сделать это значительно сложнее. По ее словам, ситуацию улучшило создание единого реестра должников, который позволяет работодателям автоматически удерживать алименты из зарплаты.

Она отметила, что дополнительный эффект дали ограничения для должников, в том числе запрет на выезд за границу и возможность изъятия автомобиля.

При этом Бессараб подчеркнула, что новые ограничения нужно вводить осторожно, чтобы не лишать людей возможности зарабатывать и выплачивать алименты.

Отцы и эти: неплательщикам алиментов могут запретить покупать жилье
В этом году приставы взыскали с родителей-должников уже почти 20 млрд рублей

Ранее 26 февраля президент коллегии адвокатов Олег Ритман рассказал, что российским неплательщикам алиментов грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Если в течение двух месяцев после возбуждения исполнительного производства должник не предпринимает попыток погасить задолженность, суд может назначить обязательные работы до 150 часов, административный арест до 15 суток или штраф до 20 тыс. рублей, пишет RT.

Также 26 февраля стало известно, что в России с 1 марта алименты будут рассчитывать от средней зарплаты по региону. Сумма алиментов станет больше. Сейчас она рассчитывается исходя из МРОТ, а размер средней зарплаты больше, чем минимальный размер оплаты труда, пишет сайт kp.ru.

19 февраля председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой создания в РФ государственного алиментного фонда. По его мнению, эта структура должна взять на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без выплат от одного из родителей, а также функции по розыску неплательщиков и взысканию с них задолженности, отмечает «Москва 24».

10 февраля пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что на портале госуслуг теперь можно проверить наличие исполнительных производств у судебных приставов. Пользователи могут получить информацию о номере, дате и основании возбуждения исполнительного производства, размере задолженности, а также о подразделении судебных приставов, ответственном сотруднике и причинах завершения или прекращения производства, сообщает агентство городских новостей «Москва».

