В России с 1 марта изменятся правила расчета алиментов
С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила назначения единого пособия семьям с детьми, в числе изменений — обновленный порядок учета алиментов при определении совокупного дохода. Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее минимальный размер алиментных выплат рассчитывался исходя из МРОТ. После вступления поправок органы социальной защиты будут ориентироваться на среднюю начисленную заработную плату в регионе проживания заявителя.
Если алименты назначены по решению суда, при расчете нуждаемости учтут фактически полученные суммы — их можно указать при подаче заявления. В случаях, когда исполнительный документ передан судебным приставам, информация о перечислениях будет поступать в Социальный фонд России автоматически через систему межведомственного взаимодействия.
Минимальный объем алиментов, принимаемый во внимание при оценке права на пособие, станет определяться как доля от средней региональной зарплаты: 25% — на одного ребенка, 33% — на двоих и 50% — на троих и более детей.
Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова 13 января рассказала «Известиям», что выявить факт неуплаты конкретным гражданином алиментов можно на сайте и в мобильном приложении Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Также сделать это можно путем использования соответствующего раздела на портале «Госуслуги».
