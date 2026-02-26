Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Сообщения о якобы проходящих в Женеве переговорах между делегациями России и США по вопросу нового договора по контролю над ядерными вооружениями — это дезинформация. Такое заявление 26 февраля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это как раз пример, не знаю, деформации, дезинформации, фейков. Оставлю на ваш суд вопрос о том, идет ли речь в данном случае о преднамеренном передергивании», — подчеркнула дипломат на брифинге.
Захарова указала, что подобные сообщения часто появляются после прохода информации «через призму восприятия того или иного журналиста», который таким образом анализирует «первичные сведения».
Телеканал Sky News ранее в этот день сообщил, что в Женеве начались мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине при участии представителей Киева и Вашингтона. Накануне сообщалось, что трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины была перенесена на начало марта.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что вопрос возможных поставок ядерного оружия Киеву может быть вынесен при обсуждении в рамках нового раунда переговоров. Он добавил, что вопросы стратегической стабильности и безопасности остаются неотъемлемой частью обсуждения ситуации вокруг Украины.
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