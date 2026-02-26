Sky News сообщил о начале переговоров делегаций США и Украины в Женеве
В Женеве начались мирные переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Встреча проходит при участии представителей Украины и США. Об этом 26 февраля сообщает телеканал Sky News.
«Встреча проводится в преддверии очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины была перенесена на начало марта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день прокомментировали возможную встречу РФ и Украины на высшем уровне. Песков отметил, что на данный момент определять стадию переговоров было бы ошибкой, и подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта является последовательной и не меняется.
