В Кремле прокомментировали возможную встречу РФ и Украины на высшем уровне
Встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Слушайте, если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы. Она должна финализировать всю работу и ставить точку», — сказал он.
Песков отметил, что на данный момент определять стадию переговоров было бы ошибкой, и подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта является последовательной и не меняется. Кроме того, пресс-секретарь российского президента добавил, что Москва признательна Вашингтону за продолжение усилий по урегулированию украинского конфликта.
В этот же день стало известно, что очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту может состояться за пределами Женевы. Отмечалось, что рассматриваются разные варианты, включая площадку, где проходили предыдущие раунды, но решение пока не принято. До этого, 25 февраля, стало известно о переносе трехсторонней встречи представителей России, США и Украины на начало марта.
В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США, который прошел в закрытом режиме. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении встреч назвал трехсторонние переговоры сложными, но конструктивными. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в свою очередь, поделился, что стороны достигли значительного прогресса во время обсуждений.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ