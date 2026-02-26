Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ
Сюжет:

В Кремле прокомментировали возможную встречу РФ и Украины на высшем уровне

Песков: встреча на высшем уровне РФ и Украины должна финализировать работу
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Встреча на высшем уровне России и Украины должна финализировать всю работу. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Слушайте, если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы. Она должна финализировать всю работу и ставить точку», — сказал он.

Песков отметил, что на данный момент определять стадию переговоров было бы ошибкой, и подчеркнул, что позиция России по урегулированию конфликта является последовательной и не меняется. Кроме того, пресс-секретарь российского президента добавил, что Москва признательна Вашингтону за продолжение усилий по урегулированию украинского конфликта.

Прогресс пошел: встреча в Женеве может задать дорожную карту урегулирования
Почему делегация РФ подходит к ней в обновленном составе

В этот же день стало известно, что очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту может состояться за пределами Женевы. Отмечалось, что рассматриваются разные варианты, включая площадку, где проходили предыдущие раунды, но решение пока не принято. До этого, 25 февраля, стало известно о переносе трехсторонней встречи представителей России, США и Украины на начало марта.

В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США, который прошел в закрытом режиме. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении встреч назвал трехсторонние переговоры сложными, но конструктивными. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в свою очередь, поделился, что стороны достигли значительного прогресса во время обсуждений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026