Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ
Сюжет:

Стало известно о возможном проведении следующего раунда переговоров не в Женеве

«РИА Новости»: следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве
0
EN
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту может состояться за пределами Женевы. Об этом 26 февраля «РИА Новости» сообщил дипломатический источник.

По его словам, окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Собеседник отметил, что рассматриваются разные варианты, включая площадку, где проходили предыдущие раунды. Отвечая на уточняющий вопрос о возможном выборе Абу-Даби, дипломат подтвердил, что такая локация также обсуждается. Ранее именно в столице ОАЭ состоялись первые два этапа переговорного процесса.

Прогресс пошел: встреча в Женеве может задать дорожную карту урегулирования
Почему делегация РФ подходит к ней в обновленном составе

До этого, 25 февраля, стало известно о переносе трехсторонней встречи представителей России, США и Украины на начало марта. Уточнялось, что место проведения переговоров в настоящее время согласуется.

В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США, который прошел в закрытом режиме. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении встреч назвал трехсторонние переговоры сложными, но конструктивными. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в свою очередь, поделился, что стороны достигли значительного прогресса во время обсуждений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026