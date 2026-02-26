Стало известно о возможном проведении следующего раунда переговоров не в Женеве
Очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту может состояться за пределами Женевы. Об этом 26 февраля «РИА Новости» сообщил дипломатический источник.
По его словам, окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Собеседник отметил, что рассматриваются разные варианты, включая площадку, где проходили предыдущие раунды. Отвечая на уточняющий вопрос о возможном выборе Абу-Даби, дипломат подтвердил, что такая локация также обсуждается. Ранее именно в столице ОАЭ состоялись первые два этапа переговорного процесса.
До этого, 25 февраля, стало известно о переносе трехсторонней встречи представителей России, США и Украины на начало марта. Уточнялось, что место проведения переговоров в настоящее время согласуется.
В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США, который прошел в закрытом режиме. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении встреч назвал трехсторонние переговоры сложными, но конструктивными. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в свою очередь, поделился, что стороны достигли значительного прогресса во время обсуждений.
