Песков допустил обсуждение ядерной тематики на новом раунде переговоров по Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 февраля заявил, что вопрос возможных поставок ядерного оружия Киеву может быть вынесен при обсуждении в рамках нового раунда переговоров.
«Безусловно, это аспект, от которого абстрагироваться нельзя», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, вопросы стратегической стабильности и безопасности остаются неотъемлемой частью обсуждения ситуации вокруг Украины.
В этот же день в ГД приняли проект обращения из-за риска передачи Украине ядерного оружия. Уточнялось, что авторы письма призвали перечисленные инстанции предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий.
Президент России Владимир Путин накануне отметил, что противники нашей страны, «не брезгующие никакими средствами», осознают последствия возможного применения ядерного оружия. Он также подчеркнул, что западные государства стремятся подорвать процесс мирных переговоров.
