Бывший оперативник назвал почерк лобненской ОПГ

Лобненскую ОПГ считают наиболее дерзкой из криминальных структур Подмосковья времен 90-х, рассказал эксперт по оргпреступности Валентин Становов. Ее лидер был объявлен в розыск в рамках расследования серии преступлений в отношении военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО).

«Эта группировка в свое время характеризовалась как наиболее дерзкая и вооруженная. В рядах лобненских были выходцы из профессионального спорта и участники боевых действий. Они в своей деятельности имели конфликты с пушкинской группировкой и другими подмосковными ОПГ», — рассказал Становов.

Известно, что лобненские бандиты также враждовали с членами действовавшей в Химках крутовской ОПГ.

Одним из лидеров группировки считался Игорь Бардин по прозвищу Барсик, имя которого всплыло в рамках масштабного расследования по факту хищения средств у военнослужащих таксистами в аэропорту Шереметьево.

