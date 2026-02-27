Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Эксперт рассказал о переходе на расчет алиментов по региональной зарплате

Юрист Лукинова: алименты в Москве вырастут до 43 тыс. рублей на первого ребенка
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С 1 марта 2026 года при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут считать с опорой на среднюю зарплату по региону. В Москве такие выплаты на одного ребенка составят около 43 437 рублей. Об этом 27 февраля в разговоре с «Известиями» сообщила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова.

Дай по-хорошему: в РФ растет число соглашений по алиментам
В Федеральной нотариальной палате рассказали о стремлении россиян улаживать конфликты по выплатам без суда

Ранее при определении минимальной суммы алиментов, которая учитывалась для начисления единого пособия, использовался федеральный МРОТ. Так, минимум на одного ребенка составлял 6773 рубля, на двух детей — 9031 рубль, на троих и более — 13 547 рублей, при этом доли оставались прежними: 25%, 33% и 50% от МРОТ соответственно.

Однако с 1 марта размер алиментов, которые учитываются в доход семьи, будет зависеть от средней заработной платы по региону. По данным Росстата, в Москве этот показатель по итогам 2025 года составил 173 748 рублей. В этом случае алименты на одного ребенка будут равняться 43 437 рублей, на двух детей — 57 337 рублей, на трех и более — 86 874 рубля. В Московской области при среднем заработке 119 732 рубля выплаты составят 29 933 рубля на одного ребенка, 39 512 рублей — на двух и 59 866 рублей — на троих и более. В Санкт-Петербурге при средней зарплате 122 179 рублей размер алиментов определен на уровне 30 545 рублей, 40 319 рублей и 61 089 рублей соответственно.

Соответственно, минимальный размер учитываемых алиментов будет существенно различаться в зависимости от региона и уровня доходов в нем. При этом новые правила будут применяться только в случаях, когда отсутствует судебное решение. Если алименты уже назначены судом, их расчет продолжится по прежним принципам вне зависимости от нововведений.

«Новая система позволит сделать соцподдержку более целевой, снизив количество случаев искусственного занижения доходов, однако возрастает риск того, что семьи, достигшие договоренностей в частном порядке или через нотариуса, останутся без соцподдержки», — добавила она.

По оценке эксперта, это может привести к росту числа обращений в суд для официального назначения алиментов вместо полюбовных решений, что может увеличить нагрузку на судебную систему и социальные службы.

«В долгосрочной перспективе это приведет к формированию более высокой правовой культуры, усилению контроля государства за исполнением родительских обязанностей и повышению эффективности системы взыскания алиментов», — подчеркнула Лукинова.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Правила изменились: в Москве алименты взлетят до 40 тыс. рублей с 1 марта

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026