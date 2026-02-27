Эксперт рассказал о переходе на расчет алиментов по региональной зарплате

С 1 марта 2026 года при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут считать с опорой на среднюю зарплату по региону. В Москве такие выплаты на одного ребенка составят около 43 437 рублей. Об этом 27 февраля в разговоре с «Известиями» сообщила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова.

Ранее при определении минимальной суммы алиментов, которая учитывалась для начисления единого пособия, использовался федеральный МРОТ. Так, минимум на одного ребенка составлял 6773 рубля, на двух детей — 9031 рубль, на троих и более — 13 547 рублей, при этом доли оставались прежними: 25%, 33% и 50% от МРОТ соответственно.

Однако с 1 марта размер алиментов, которые учитываются в доход семьи, будет зависеть от средней заработной платы по региону. По данным Росстата, в Москве этот показатель по итогам 2025 года составил 173 748 рублей. В этом случае алименты на одного ребенка будут равняться 43 437 рублей, на двух детей — 57 337 рублей, на трех и более — 86 874 рубля. В Московской области при среднем заработке 119 732 рубля выплаты составят 29 933 рубля на одного ребенка, 39 512 рублей — на двух и 59 866 рублей — на троих и более. В Санкт-Петербурге при средней зарплате 122 179 рублей размер алиментов определен на уровне 30 545 рублей, 40 319 рублей и 61 089 рублей соответственно.

Соответственно, минимальный размер учитываемых алиментов будет существенно различаться в зависимости от региона и уровня доходов в нем. При этом новые правила будут применяться только в случаях, когда отсутствует судебное решение. Если алименты уже назначены судом, их расчет продолжится по прежним принципам вне зависимости от нововведений.

«Новая система позволит сделать соцподдержку более целевой, снизив количество случаев искусственного занижения доходов, однако возрастает риск того, что семьи, достигшие договоренностей в частном порядке или через нотариуса, останутся без соцподдержки», — добавила она.

По оценке эксперта, это может привести к росту числа обращений в суд для официального назначения алиментов вместо полюбовных решений, что может увеличить нагрузку на судебную систему и социальные службы.

«В долгосрочной перспективе это приведет к формированию более высокой правовой культуры, усилению контроля государства за исполнением родительских обязанностей и повышению эффективности системы взыскания алиментов», — подчеркнула Лукинова.

