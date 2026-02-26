Эксперт спрогнозировал ослабление доллара из-за роста госдолга США

Рост госдолга США может увеличить риски для глобальной финансовой системы и ослабить доллар, если снизится доверие инвесторов к обязательствам Соединенных Штатов. Об этом рассказал 26 февраля «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Как подчеркнул Шатов, госдолг США занимает ключевую роль в глобальной финансовой системе, и его рост повышает риски для стабильности мировой экономики. Казначейские облигации США (трежерис), которые считаются «безрисковыми» активами, служат ориентиром для других финансовых инструментов. Изменения в стоимости обслуживания американского долга могут повлиять на процентные ставки по всему миру, добавил специалист.

Помимо этого, снижение доверия инвесторов к способности США обслуживать свой долг может ослабить доллар, заявил Шатов. Это приведет к потерям для стран, хранящих резервы в американской валюте, что скажется на их экономической стабильности.

«Страны, хранящие резервы в американской валюте, столкнутся с потерями, что повлияет на их экономическую стабильность. Кроме того, растущие опасения относительно устойчивости американского госдолга уже приводят к тому, что центральные банки некоторых стран сокращают долю трежерис в своих резервах и увеличивают вложения в золото», — отметил он.

Как сообщил Шатов, вероятность значительного снижения стоимости доллара и масштабных финансовых потрясений зависит от нескольких факторов, главным из которых является доверие инвесторов. Пока казначейские облигации США считаются надежными активами, доллар продолжает сохранять статус мировой резервной валюты. Однако растущий госдолг и дефицит бюджета могут подорвать это доверие, заключил Шатов.

Международный валютный фонд (МВФ) 25 февраля сообщил, что американский государственный долг достигнет 140% ВВП к 2031 году. Отмечалось, что восходящая траектория отношения госдолга к ВВП и рост отношения к нему краткосрочного долга угрожают как экономической стабильности США, так и мировой экономике в целом.

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