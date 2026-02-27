Водный курс: будущих саперов обучат минировать реки дронами

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Водный курс: будущих саперов обучат минировать реки дронами

В программу подготовки военных инженерных вузов вошло управление надводными беспилотниками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Управление водными дронами добавят в программу обучения офицеров военных инженерных вузов. Занятия будут включать в том числе и учения в условиях, близких к боевым, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуаций. В условиях, когда сражения нередко разворачиваются в дельте Днепра и окрестностях, навыки управления безэкипажными катерами необходимы, подчеркивают эксперты. О том, как будет проходить обучение и какие дроны используют военные инженеры уже сейчас, — в материале «Известий».

Задачи безэкипажных катеров

Будущих офицеров инженерных войск обучат управлению воздушными, наземными и надводными беспилотниками, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Навыки управления безэкипажными катерами (БЭК) помогут при минировании и разминировании водных преград, а также инженерного обеспечения при ведении действий на водоемах.

Катер
Фото: РИА Новости/Алексей Смагин

Занятия, которые будут идти в течении всего времени обучения, будут включать упражнения на симуляторах, а также управление настоящими дронами на полигонах. Проводить подготовку будут преподаватели, имеющие реальный боевой опыт.

После завершения индивидуальной подготовки с курсантами проводят ротные тактические учения, где они осваивают тактику применения дронов разных типов. А в завершающий период обучения они отрабатывают свои навыки на тактико-специальных учениях в условиях, максимально близких к боевым.

Атмосфера влияния: в России испытают замену системе Starlink
Новый БПЛА сможет месяцами находиться в воздухе на высоте более 15 км, обеспечивая связь на передовой

Новый курс обучения направлен на развитие практических навыков и теоретической базы, необходимых для успешного применения любых беспилотных систем в современной боевой обстановке, в том числе и БЭКов, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— В ходе спецоперации военным инженерам приходится действовать в акваториях рек и на прилегающих территориях, — напомнил он. — Линия боевого соприкосновения проходит вдоль Днепра, Северского Донца и других водных преград. Там армейским инженерам приходится решать множество задач.

БПЛА
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Безэкипажные катера незаменимы при наведении понтонных или свайных мостов, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— С их помощь можно уточнить место для наведения переправы, — отметил он. — Непосредственно при установке моста БЭКи помогут собрать сброшенные в воду понтоны в одну нить, выступив в роли буксиров. Также в ходе строительства с помощью них можно подвозить нужные материалы или другие грузы в ту или иную точку на переправе. На Днепре не так много магистральных мостов, и при срочной переброске войск возведение новых переправ неизбежно.

Кроме того, они будут незаменимы при защите переправ и во время десантных операций, подчеркнул эксперт.

— Высадившимся войскам для снабжения и успешного наращивания сил нужно множество грузов — от боеприпасов до медикаментов и еды, — заметил Болтенков.

Эксперт напомнил, что безэкипажные катера уже используются нашими войсками при минировании акватории в дельте Днепра.

— Сама технология постановки таких заграждений проста — мины автоматически сбрасываются в нужных местах с борта дрона. Активное участие БЭКов, которые управляются дистанционно, помогает сохранить жизни наших бойцов, — отметил он.

Поражение
Фото: Министерство обороны РФ

Надводные беспилотники используются для патрулирования акватории, поиска диверсантов, борьбы с аналогичными вражескими аппаратами. В августе прошлого года российские вооруженные силы при помощи БЭК потопили средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная.

Какие дроны используются в инженерных войсках

Инженерные войска уже активно используют воздушные и наземные дроны. Они выполняют широкий круг задач: разведка, дистанционное минирование, очистка территории от взрывоопасных находок, доставка припасов, огневые задачи.

— Сейчас инженерные войска находятся на острие, — отметил Василий Дандыкин. — Они незаменимы при атакующих действиях — снимают минные поля, делают проходы в заграждениях. В войсках есть штурмовые подразделения, которые идут впереди, прорывая оборону противника. Для этого им нужны наземные дроны со стрелковым и другим вооружением — это машины типа «Уран-9».

Боевой экскурс: в военных вузах начали обучать борьбе с дронами
Курсанты тренируются сбивать беспилотники из гладкоствольных ружей

Большую роль играют военные инженеры и при обороне — они возводят преграды, ставят минные поля перед противником, отметил он.

В ходе провального украинского контрнаступления противник жаловался на наши заграждения. Они сыграли одну из важных ролей, остановив порыв ВСУ, — объяснил эксперт.

Серьезно изменился подход и к минированию местности и объектов, отметил Дандыкин.

Мины
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— В этом деле без дронов не обойтись, — отметил он. — Минные поля ставят с помощью БПЛА. Разведдроны позволяют находить и верно оценивать характеристики инженерных заграждений. Беспилотники уже используются для уничтожения минных полей или проделыванию в них проходов с воздуха.

БПЛА необходимы и при разведке местности — их использование позволяет дистанционно найти места для переправ или обустройства скрытых дорог.

— Сегодня дроны активно участвуют в системе инженерного обеспечения, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Это может быть доставка мин, разминирование, инженерное оборудование местности с помощью беспилотников. Как вариант, может быть изготовление на расстоянии какого-нибудь укрытия. Это позволяет не рисковать жизнями саперов. Маскировку укрепленного пункта тоже можно сделать с помощью беспилотников.

Эксперт обратил внимание, что в число задач дронов входит и выведение из строя инженерных сооружений противника. Умеющий управлять беспилотником офицер в случае необходимости сможет заменить оператора-дроновода, добавил Перенджиев.

«Доставка горючего беспилотниками — это реалии сегодняшнего дня»
Начальник управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ Владимир Демиров — о том, как новые технологии меняют тактику снабжения войск топливом

Как развиваются войска беспилотных систем

Войска беспилотных систем были созданы в конце прошлого года, соответствующие полки были сформированы во всех военных округах. В ноябре замначальника этих войск полковник Сергей Иштуганов сообщил, что определена штатная структура и созданы органы военного управления на всех уровнях.

«Известия» сообщали, что рассматривается возможность создания в Подмосковье первого высшего военного училища войск беспилотных систем. Планируется, что вуз откроет двери 1 сентября следующего года.

БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С начала специальной военной операции в России стремительно наращиваются объемы производства беспилотных систем, которые массово интегрируются в структуру самых разных родов войск. В частности, в составе артиллерийских бригад были сформированы специализированные разведывательно-ударные дивизионы, оснащенные широкой линейкой дронов и барражирующих боеприпасов. Это позволяет артиллеристам вести поиск и уничтожать приоритетные цели, включая вражеские гаубицы, реактивные системы залпового огня и средства ПВО. Применение беспилотников дает возможность наносить точные удары по целям не только на переднем крае, но и в глубоком тылу, при этом операторы успешно справляются с задачами даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Параллельно с этим масштабная подготовка кадров развернута в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), где открыты курсы для операторов беспилотных комплексов. Учебная программа охватывает не только материальную часть и теорию применения авиационных систем, но и практические навыки управления. Помимо получения узкоспециализированных знаний военнослужащие проходят комплексную подготовку по топографии, тактической медицине и инженерному делу. Опытные инструкторы адаптируют возможности различных типов БПЛА под выполнение специфических задач, стоящих перед подразделениями РХБ-защиты в современных условиях.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир