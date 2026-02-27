Водный курс: будущих саперов обучат минировать реки дронами

Управление водными дронами добавят в программу обучения офицеров военных инженерных вузов. Занятия будут включать в том числе и учения в условиях, близких к боевым, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуаций. В условиях, когда сражения нередко разворачиваются в дельте Днепра и окрестностях, навыки управления безэкипажными катерами необходимы, подчеркивают эксперты. О том, как будет проходить обучение и какие дроны используют военные инженеры уже сейчас, — в материале «Известий».

Задачи безэкипажных катеров

Будущих офицеров инженерных войск обучат управлению воздушными, наземными и надводными беспилотниками, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Навыки управления безэкипажными катерами (БЭК) помогут при минировании и разминировании водных преград, а также инженерного обеспечения при ведении действий на водоемах.

Фото: РИА Новости/Алексей Смагин

Занятия, которые будут идти в течении всего времени обучения, будут включать упражнения на симуляторах, а также управление настоящими дронами на полигонах. Проводить подготовку будут преподаватели, имеющие реальный боевой опыт.

После завершения индивидуальной подготовки с курсантами проводят ротные тактические учения, где они осваивают тактику применения дронов разных типов. А в завершающий период обучения они отрабатывают свои навыки на тактико-специальных учениях в условиях, максимально близких к боевым.

Новый курс обучения направлен на развитие практических навыков и теоретической базы , необходимых для успешного применения любых беспилотных систем в современной боевой обстановке, в том числе и БЭКов, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— В ходе спецоперации военным инженерам приходится действовать в акваториях рек и на прилегающих территориях, — напомнил он. — Линия боевого соприкосновения проходит вдоль Днепра, Северского Донца и других водных преград. Там армейским инженерам приходится решать множество задач.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Безэкипажные катера незаменимы при наведении понтонных или свайных мостов , рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— С их помощь можно уточнить место для наведения переправы, — отметил он. — Непосредственно при установке моста БЭКи помогут собрать сброшенные в воду понтоны в одну нить, выступив в роли буксиров. Также в ходе строительства с помощью них можно подвозить нужные материалы или другие грузы в ту или иную точку на переправе. На Днепре не так много магистральных мостов, и при срочной переброске войск возведение новых переправ неизбежно.

Кроме того, они будут незаменимы при защите переправ и во время десантных операций, подчеркнул эксперт.

— Высадившимся войскам для снабжения и успешного наращивания сил нужно множество грузов — от боеприпасов до медикаментов и еды, — заметил Болтенков.

Эксперт напомнил, что безэкипажные катера уже используются нашими войсками при минировании акватории в дельте Днепра.

— Сама технология постановки таких заграждений проста — мины автоматически сбрасываются в нужных местах с борта дрона. Активное участие БЭКов, которые управляются дистанционно, помогает сохранить жизни наших бойцов, — отметил он.

Фото: Министерство обороны РФ

Надводные беспилотники используются для патрулирования акватории, поиска диверсантов, борьбы с аналогичными вражескими аппаратами. В августе прошлого года российские вооруженные силы при помощи БЭК потопили средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная.

Какие дроны используются в инженерных войсках

Инженерные войска уже активно используют воздушные и наземные дроны. Они выполняют широкий круг задач: разведка, дистанционное минирование, очистка территории от взрывоопасных находок, доставка припасов, огневые задачи.

— Сейчас инженерные войска находятся на острие, — отметил Василий Дандыкин. — Они незаменимы при атакующих действиях — снимают минные поля, делают проходы в заграждениях. В войсках есть штурмовые подразделения, которые идут впереди, прорывая оборону противника. Для этого им нужны наземные дроны со стрелковым и другим вооружением — это машины типа «Уран-9».

Большую роль играют военные инженеры и при обороне — они возводят преграды, ставят минные поля перед противником , отметил он.

— В ходе провального украинского контрнаступления противник жаловался на наши заграждения . Они сыграли одну из важных ролей, остановив порыв ВСУ, — объяснил эксперт.

Серьезно изменился подход и к минированию местности и объектов, отметил Дандыкин.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— В этом деле без дронов не обойтись, — отметил он. — Минные поля ставят с помощью БПЛА. Разведдроны позволяют находить и верно оценивать характеристики инженерных заграждений. Беспилотники уже используются для уничтожения минных полей или проделыванию в них проходов с воздуха.

БПЛА необходимы и при разведке местности — их использование позволяет дистанционно найти места для переправ или обустройства скрытых дорог.

— Сегодня дроны активно участвуют в системе инженерного обеспечения, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Это может быть доставка мин, разминирование, инженерное оборудование местности с помощью беспилотников. Как вариант, может быть изготовление на расстоянии какого-нибудь укрытия. Это позволяет не рисковать жизнями саперов. Маскировку укрепленного пункта тоже можно сделать с помощью беспилотников.

Эксперт обратил внимание, что в число задач дронов входит и выведение из строя инженерных сооружений противника. Умеющий управлять беспилотником офицер в случае необходимости сможет заменить оператора-дроновода, добавил Перенджиев.

Как развиваются войска беспилотных систем

Войска беспилотных систем были созданы в конце прошлого года, соответствующие полки были сформированы во всех военных округах. В ноябре замначальника этих войск полковник Сергей Иштуганов сообщил, что определена штатная структура и созданы органы военного управления на всех уровнях.

«Известия» сообщали, что рассматривается возможность создания в Подмосковье первого высшего военного училища войск беспилотных систем. Планируется, что вуз откроет двери 1 сентября следующего года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С начала специальной военной операции в России стремительно наращиваются объемы производства беспилотных систем, которые массово интегрируются в структуру самых разных родов войск. В частности, в составе артиллерийских бригад были сформированы специализированные разведывательно-ударные дивизионы, оснащенные широкой линейкой дронов и барражирующих боеприпасов. Это позволяет артиллеристам вести поиск и уничтожать приоритетные цели, включая вражеские гаубицы, реактивные системы залпового огня и средства ПВО. Применение беспилотников дает возможность наносить точные удары по целям не только на переднем крае, но и в глубоком тылу, при этом операторы успешно справляются с задачами даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.