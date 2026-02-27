Лакомый кусочек: на активы французского Sucden в РФ появился претендент

Газпромбанк намерен купить российские активы крупнейшего французского производителя сахара Sucden , узнали «Известия». Речь о четырех заводах совокупным объемом производства более 800 тыс. т белого сахара в год, а также более 250 тыс. га сельхозземель, которые эксперты оценивают в 50–65 млрд рублей . Переговоры о продаже активов происходят на фоне заявлений нескольких французских СМИ, которые в начале февраля обвинили Sucden — одну из ведущих компаний ЕС в торговле продовольствием — в финансировании армии РФ . Зачем этот бизнес понадобился финансовой группе — в материале «Известий».

Зачем банкиры ударились в сахар

Газпромбанк предложил французской Sucden войти в капитал ее российской «дочки» , рассказали «Известиям» два источника, близкие к зарубежной компании, и два собеседника, знакомые с планами банка. Он хотел приобрести как долю в российском предприятии, так и выкупить весь бизнес организации в РФ , уточнил один из них. Представитель кредитной организации отказался от комментариев.

Впрочем, французская группа пока не планировала покидать российский рынок , отметили два источника, близкие к ней. На рабочем совещании замглавы администрации президента Максима Орешкина с 15 французскими организациями, которое состоялось 5 февраля, представитель Sucden подтвердил намерения сохранить бизнес в РФ , рассказал «Известиям» один из участников этой встречи. В компании на вопросы «Известий» не ответили. Редакция направила запрос в Управление пресс-службы и информации президента РФ.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Sucden — одна из крупнейших европейских компаний в сфере торговли продовольственными товарами, основанная во Франции в 1952 году. По итогам 2024-го выручка группы составила $12,6 млрд (+27% год к году), следует из данных с ее сайта. В России ей принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, завод «Атмис» в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае общим объемом производства более 800 тыс. т белого сахара, 240 тыс. т мелассы и 240 тыс. т сухого свекловичного жома в год .

Французская компания называет себя одним из четырех крупнейших производителей сахара в России. Также она управляет в РФ 260 тыс. га сельскохозяйственных земель, где выращивает свеклу, пшеницу, ячмень, подсолнечник, горох и кукурузу . Согласно оценке консалтинговой фирмы Befl, по объему земельного фонда в 2025 году она заняла 20-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев. По итогам 2024-го (последние доступные данные) совокупная выручка двух российских юрлиц (ДСЗ и СДС) группы составила 61,6 млрд рублей, что на 20% больше , чем годом ранее, следует из их отчетностей по РСБУ. Чистая прибыль ДСЗ составила 2,2 млрд рублей (рост на 57%), СДС — 1,9 млрд рублей (снижение в 1,7 раза) , следует из данных компаний.

Чем интересен сахарный бизнес

Обсуждение возможной продажи бизнеса в стране ведется на фоне заявлений о спонсировании зарубежной компанией армии РФ , отметил источник «Известий», близкий к группе. В начале февраля сразу два французских СМИ — телеканал ARTE и издание Mediapart — обвинили Sucden в том, что ее дочерние структуры в стране «оказывали прямую поддержку российской армии в 2023–2025 годах» . Отвечая на запросы журналистов, компания заявила, что инициировала внутреннюю проверку. Речь идет о «частных инициативах на местах, осуществленных без ведома и одобрения парижской штаб-квартиры» , утверждали там. С 2022-го Sucden строго придерживается санкционных обязательств Евросоюза, говорил ее представитель. Санкции ЕС напрямую не распространяются на агропродовольственный сектор, если европейские организации не сотрудничают с физическими или юридическими лицами, находящимися под ограничительными мерами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Стоимость российского бизнеса группы с учетом долга (EV) составляет около 55–65 млрд рублей , оценил руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков. Наибольшую долю в цене актива представляет земельный банк компании , обратил внимание управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его подсчетам, 250–270 тыс. га сельхозугодий при средней рыночной цене в 150–400 тыс. рублей за 1 га стоят приблизительно 40–60 млрд рублей .

Такая сделка, если она состоится, потребует одобрения правительственной комиссии РФ , отметил Иван Пешков. При этом необходимо учитывать, что дисконт при продаже иностранного бизнеса может составлять не менее 60% от рыночной стоимости , добавил Илья Березнюк. В этих условиях экономического смысла в продаже активов практически нет , полагает Иван Пешков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Интерес к сахарному бизнесу может быть обусловлен «неплохой экспертизой» и опытом разработки инвестиционных стратегий в АПК у Газпромбанка , сказал Илья Березнюк. По его словам, кредитная организация может рассматривать это в качестве инвестиционного актива с последующей перепродажей крупным игрокам сельскохозяйственного рынка. А также как «стратегический вход» в продовольственный сектор , но только в том случае, если бизнес выкупается целиком, уточнил эксперт.

Фото: Global Look Press/Melissa Erichsen

Согласно предварительным данным Росстата, в 2025-м производство сахара в РФ составило более 6,3 млн т. Этот бизнес достаточно устойчивый в стране, считает Илья Березнюк. Уровень самообеспечения по итогам прошлого года достиг 104,9%, при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности в 90% , рассказал «Известиям» представитель Минсельхоза. Этих объемов достаточно не только для полного обеспечения внутренних потребностей страны в сахаре, но и реализации экспортного потенциала , отметили в ведомстве.