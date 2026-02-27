Лакомый кусочек: на активы французского Sucden в РФ появился претендент
Газпромбанк намерен купить российские активы крупнейшего французского производителя сахара Sucden, узнали «Известия». Речь о четырех заводах совокупным объемом производства более 800 тыс. т белого сахара в год, а также более 250 тыс. га сельхозземель, которые эксперты оценивают в 50–65 млрд рублей. Переговоры о продаже активов происходят на фоне заявлений нескольких французских СМИ, которые в начале февраля обвинили Sucden — одну из ведущих компаний ЕС в торговле продовольствием — в финансировании армии РФ. Зачем этот бизнес понадобился финансовой группе — в материале «Известий».
Зачем банкиры ударились в сахар
Газпромбанк предложил французской Sucden войти в капитал ее российской «дочки», рассказали «Известиям» два источника, близкие к зарубежной компании, и два собеседника, знакомые с планами банка. Он хотел приобрести как долю в российском предприятии, так и выкупить весь бизнес организации в РФ, уточнил один из них. Представитель кредитной организации отказался от комментариев.
Впрочем, французская группа пока не планировала покидать российский рынок, отметили два источника, близкие к ней. На рабочем совещании замглавы администрации президента Максима Орешкина с 15 французскими организациями, которое состоялось 5 февраля, представитель Sucden подтвердил намерения сохранить бизнес в РФ, рассказал «Известиям» один из участников этой встречи. В компании на вопросы «Известий» не ответили. Редакция направила запрос в Управление пресс-службы и информации президента РФ.
Sucden — одна из крупнейших европейских компаний в сфере торговли продовольственными товарами, основанная во Франции в 1952 году. По итогам 2024-го выручка группы составила $12,6 млрд (+27% год к году), следует из данных с ее сайта. В России ей принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, завод «Атмис» в Пензенской области и Тбилисский завод в Краснодарском крае общим объемом производства более 800 тыс. т белого сахара, 240 тыс. т мелассы и 240 тыс. т сухого свекловичного жома в год.
Французская компания называет себя одним из четырех крупнейших производителей сахара в России. Также она управляет в РФ 260 тыс. га сельскохозяйственных земель, где выращивает свеклу, пшеницу, ячмень, подсолнечник, горох и кукурузу. Согласно оценке консалтинговой фирмы Befl, по объему земельного фонда в 2025 году она заняла 20-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев. По итогам 2024-го (последние доступные данные) совокупная выручка двух российских юрлиц (ДСЗ и СДС) группы составила 61,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, следует из их отчетностей по РСБУ. Чистая прибыль ДСЗ составила 2,2 млрд рублей (рост на 57%), СДС — 1,9 млрд рублей (снижение в 1,7 раза), следует из данных компаний.
Чем интересен сахарный бизнес
Обсуждение возможной продажи бизнеса в стране ведется на фоне заявлений о спонсировании зарубежной компанией армии РФ, отметил источник «Известий», близкий к группе. В начале февраля сразу два французских СМИ — телеканал ARTE и издание Mediapart — обвинили Sucden в том, что ее дочерние структуры в стране «оказывали прямую поддержку российской армии в 2023–2025 годах». Отвечая на запросы журналистов, компания заявила, что инициировала внутреннюю проверку. Речь идет о «частных инициативах на местах, осуществленных без ведома и одобрения парижской штаб-квартиры», утверждали там. С 2022-го Sucden строго придерживается санкционных обязательств Евросоюза, говорил ее представитель. Санкции ЕС напрямую не распространяются на агропродовольственный сектор, если европейские организации не сотрудничают с физическими или юридическими лицами, находящимися под ограничительными мерами.
Стоимость российского бизнеса группы с учетом долга (EV) составляет около 55–65 млрд рублей, оценил руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков. Наибольшую долю в цене актива представляет земельный банк компании, обратил внимание управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его подсчетам, 250–270 тыс. га сельхозугодий при средней рыночной цене в 150–400 тыс. рублей за 1 га стоят приблизительно 40–60 млрд рублей.
Такая сделка, если она состоится, потребует одобрения правительственной комиссии РФ, отметил Иван Пешков. При этом необходимо учитывать, что дисконт при продаже иностранного бизнеса может составлять не менее 60% от рыночной стоимости, добавил Илья Березнюк. В этих условиях экономического смысла в продаже активов практически нет, полагает Иван Пешков.
Интерес к сахарному бизнесу может быть обусловлен «неплохой экспертизой» и опытом разработки инвестиционных стратегий в АПК у Газпромбанка, сказал Илья Березнюк. По его словам, кредитная организация может рассматривать это в качестве инвестиционного актива с последующей перепродажей крупным игрокам сельскохозяйственного рынка. А также как «стратегический вход» в продовольственный сектор, но только в том случае, если бизнес выкупается целиком, уточнил эксперт.
Согласно предварительным данным Росстата, в 2025-м производство сахара в РФ составило более 6,3 млн т. Этот бизнес достаточно устойчивый в стране, считает Илья Березнюк. Уровень самообеспечения по итогам прошлого года достиг 104,9%, при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности в 90%, рассказал «Известиям» представитель Минсельхоза. Этих объемов достаточно не только для полного обеспечения внутренних потребностей страны в сахаре, но и реализации экспортного потенциала, отметили в ведомстве.
По итогам 2025 года поставки сахара за рубеж выросли на 13,6% в натуральном выражении, следует из данных министерства. Его экспорт стал вторым по объему в современной истории страны, отметил представитель Минсельхоза. В то же время экспортный потенциал ограничен ближним зарубежьем, добавил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. Сахарный рынок, по его словам, остается очень конкурентным и регулируемым.