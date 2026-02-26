Появились кадры падения ребенка с 10 этажа в Петербурге

Двухлетнего мальчика, который выпал из окна 10-го этажа на Богатырском переулке в Санкт-Петербурге, удалось поймать прохожим. Кадры происшествия публикуют «Известия» 26 февраля.

Под окном квартиры, из которой свесился ребенок, собрались около десяти человек. Четверо из них растянули между собой куртку, чтобы смягчить удар от падения. Мальчика удалось поймать, после падения он громко плакал.

Прибывшая вскоре бригада скорой помощи госпитализировала его в тяжелом состоянии вместе с матерью в детскую городскую больницу № 2. У ребенка диагностировали кататравму и сотрясение головного мозга.

В этот же день в управлении МВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга сообщили «Известиям» о выпавшем из окна мальчике, которого прохожим удалось спасти. По словам матери ребенка, она ненадолго отлучилась из комнаты, где находился ее малолетний сын. Вернувшись и не обнаружив его, она заметила открытое окно и людей под домом, после чего выбежала на улицу.

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