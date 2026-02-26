В Петербурге прохожие поймали выпавшего из окна 10-го этажа ребенка
Двухлетний мальчик выпал из окна 10-го этажа на Богатырском переулке в Санкт-Петербурге, но прохожим удалось его поймать. Об этом 26 февраля «Известиям» сообщили в управлении МВД России по Приморскому району города.
По словам матери ребенка, она ненадолго отлучилась из комнаты, где находился ее малолетний сын. Вернувшись и не обнаружив ребенка, она заметила открытое окно и людей под домом, после чего выбежала на улицу.
Один из старших братьев выпавшего ребенка сообщил, что услышал крики с улицы и, высунувшись из окна, увидел, как мальчик оказался на подоконнике в соседней комнате у створки, не оборудованной защитным замком. По его словам, он попытался добежать до него, однако не успел: ребенок выпал.
Прохожие снизу растянули верхнюю одежду и смягчили падение. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала несовершеннолетнего в тяжелом состоянии вместе с матерью в детскую городскую больницу №2. У него диагностировали кататравму и сотрясение головного мозга.
В Санкт-Петербурге 22 февраля дворник спас семилетнего мальчика, сорвавшегося с седьмого этажа и пролетевшего несколько этажей, успев подхватить его перед падением на землю. Позже он рассказал, что, поймав ребенка, принялся спасать его: отнес в теплое помещение и начал приводить в чувство, после чего отнес его на кровать в диспетчерскую и оставался рядом до приезда бригады скорой помощи. Губернатор Александр Беглов 24 февраля наградил дворника знаком отличия «За доблесть в спасении».
