Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В Петербурге прохожие поймали выпавшего из окна 10-го этажа ребенка

В Петербурге ребенок выпал с 10-го этажа, но его поймали прохожие
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Двухлетний мальчик выпал из окна 10-го этажа на Богатырском переулке в Санкт-Петербурге, но прохожим удалось его поймать. Об этом 26 февраля «Известиям» сообщили в управлении МВД России по Приморскому району города.

По словам матери ребенка, она ненадолго отлучилась из комнаты, где находился ее малолетний сын. Вернувшись и не обнаружив ребенка, она заметила открытое окно и людей под домом, после чего выбежала на улицу.

Один из старших братьев выпавшего ребенка сообщил, что услышал крики с улицы и, высунувшись из окна, увидел, как мальчик оказался на подоконнике в соседней комнате у створки, не оборудованной защитным замком. По его словам, он попытался добежать до него, однако не успел: ребенок выпал.

Прохожие снизу растянули верхнюю одежду и смягчили падение. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала несовершеннолетнего в тяжелом состоянии вместе с матерью в детскую городскую больницу №2. У него диагностировали кататравму и сотрясение головного мозга.

Руками не трогать: как взрывчатка оказалась на детской площадке в Красногорске
Что поможет обезопасить своих близких от трагедии во дворе собственного дома

В Санкт-Петербурге 22 февраля дворник спас семилетнего мальчика, сорвавшегося с седьмого этажа и пролетевшего несколько этажей, успев подхватить его перед падением на землю. Позже он рассказал, что, поймав ребенка, принялся спасать его: отнес в теплое помещение и начал приводить в чувство, после чего отнес его на кровать в диспетчерскую и оставался рядом до приезда бригады скорой помощи. Губернатор Александр Беглов 24 февраля наградил дворника знаком отличия «За доблесть в спасении».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026