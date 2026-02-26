Путин заявил о лидерстве РФ по объему капиталовложений в экономику Белоруссии
Россия лидирует по объему накопленных капиталовложений в экономику Белоруссии. Об этом 26 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия лидирует по объему накопленных капиталовложений в белорусскую экономику — свыше $4,5 млрд», — сказал он в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Россия – Белоруссия.
По словам главы государства, в настоящий момент в Белоруссии работает более 2,5 тыс. российских компаний. Президент РФ добавил, что у двух стран также имеется собственный общий торговый знак.
Путин также подчеркнул, что в рамках Союзного государства последовательно улучшаются условия для ведения предпринимательской деятельности, уточнив, что речь идет об упрощении правил налогообложения, финансового и административного регулирования.
Кроме того, российский лидер отметил успешное продвижение программ импортозамещения РФ и Белоруссии, в том числе в машиностроении и микроэлектронике.
«Сообща противостоим санкционному давлению и выступаем за формирование по-настоящему справедливого многополярного мира», — заключил Путин.
В этот же день глава государства заявил, что процесс углубления интеграции между Россией и Белоруссией развивается естественным образом и приносит взаимную пользу обеим странам. Он отметил, что слаженными усилиями двух стран уже удалось добиться значительных успехов в развитии Союзного государства, добавив, что гражданам РФ и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что совместные и инвестиционные проекты являются главными в интеграции в рамках СГ. По его словам, у двух стран много точек соприкосновения и тем, представляющих взаимный интерес, а стороны корректируют планы и намечают новые задачи.
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