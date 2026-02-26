Путин назвал процесс интеграции России и Белоруссии взаимовыгодным
Президент России Владимир Путин 26 февраля заявил, что процесс углубления интеграции между Россией и Белоруссией развивается естественным образом и приносит взаимную пользу обеим странам.
«Сегодня правительство доложит о работе по выполнению основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий, 125 из 310. С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений — 14, всего 4,5%», — сказал российский лидер.
По словам Путина, слаженными усилиями двух стран уже удалось добиться значительных успехов в развитии Союзного государства.
Он подчеркнул, что гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, а на территории Союзного государства созданы благоприятные условия для проведения эффективной макроэкономической политики.
Президент России отметил, что дальнейшее углубление интеграции будет способствовать укреплению стабильности и повышению качества жизни граждан обеих стран.
На заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии 2 февраля Мишустин сообщил, что товарооборот между Россией и Белоруссией за 11 месяцев 2025 года приблизился к 4 трлн рублей. Глава правительства также отметил сотрудничество Москвы и Минска в области подготовки кадров и новые условия работы Белорусско-российского университета.
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