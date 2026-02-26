Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин назвал ОАЭ одной из самых близких России стран Ближнего Востока
Мир
ЦРУ рассекретило документы по терактам 11 сентября
Общество
Росавиация классифицировала падение самолета в Татарстане как катастрофу
Мир
Путин и лидеры БРИКС вместе посадили дерево баньян в Нью-Дели
Армия
Армия России взяла под контроль населенный пункт Веселое в ДНР
Мир
WSJ узнала об использовании Ираном разведданных Китая для удара по базе США
Мир
Лавров исключил остановку СВО на время переговоров с Украиной
Мир
Трамп заявил об очень скором завершении конфликта с Ираном
Мир
Премьер-министр Эфиопии пошутил о моложавости Лаврова
Общество
Метеоролог спрогнозировал аномально теплую зиму в России из-за явления Эль-Ниньо
Мир
Си Цзиньпин призвал к дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке
Мир
Песков напомнил Зеленскому о возможности явиться в Москву для бесед вместо Майами
Общество
Участник Олимпиады в Лондоне Николай Ноев умер в возрасте 38 лет
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае выросло до 20
Спорт
Антонелли показал лучшее время в третьей практике Гран-при Испании
Мир
В партии Мерца пригрозили АдГ никогда не применявшейся статьей конституции
Мир
Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на саммите БРИКС в Индии
Общество
В Санкт-Петербурге прошел крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского

Путин назвал процесс интеграции России и Белоруссии взаимовыгодным

0
EN
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин 26 февраля заявил, что процесс углубления интеграции между Россией и Белоруссией развивается естественным образом и приносит взаимную пользу обеим странам.

«Сегодня правительство доложит о работе по выполнению основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий, 125 из 310. С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений — 14, всего 4,5%», — сказал российский лидер.

По словам Путина, слаженными усилиями двух стран уже удалось добиться значительных успехов в развитии Союзного государства.

Он подчеркнул, что гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, а на территории Союзного государства созданы благоприятные условия для проведения эффективной макроэкономической политики.

Президент России отметил, что дальнейшее углубление интеграции будет способствовать укреплению стабильности и повышению качества жизни граждан обеих стран.

«Орешник» и санкции: президент Белоруссии обозначил главные ориентиры
В фокусе внимания — противостояние с ЕС, развитие союзнических отношений с Россией и диалог с США

На заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии 2 февраля Мишустин сообщил, что товарооборот между Россией и Белоруссией за 11 месяцев 2025 года приблизился к 4 трлн рублей. Глава правительства также отметил сотрудничество Москвы и Минска в области подготовки кадров и новые условия работы Белорусско-российского университета.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026